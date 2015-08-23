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Уотфорд - Саутгемптон
Уотфорд - Саутгемптон: обзор матча 23 августа 2015
Уотфорд
23.08.2015, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-лига, 3 тур
0 : 0
Завершен
Саутгемптон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уотфорд - Саутгемптон
Замена
️️️️
В. Бехрами
86'
79'
Замена
Д. Родригес
️️️️
Г. Пелле
72'
Замена
Д. Уорд-Проус
️️️️
С. Дэвис
57'
Желтая карточка
О. Ромеу
Замена
А. Диаманти
️️️️
Х. Холебас
46'
28'
Желтая карточка
В. Ваньяма
25'
Замена
Ш. Лонг
️️️️
С. Мане
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уотфорд
1
Эурелью Гомес
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
6
Этьенн Капу
ОП
21
Икечи Анья
ЦП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
9
Одион Игало
ЦФ
14
Трой Дини
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Саутгемптон
1
Маартен Стекеленбург
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ЛП
10
Садио Мане
ЛВ
10
Стивен Дэвис
ОП
2
Виктор Ваньяма
ОП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
9
Грациано Пелле
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Уотфорд
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
3
Мигель Бритос
ЦЗ
19
Мигель Лаюн
ЦЗ
22
Альмен Абди
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
Саутгемптон
1
Келвин Дэвис
ВР
15
Куко Мартина
ЦЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
16
Джей Родригес
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
4-1-3-2
1
Гомес
25
Холебас
4
Предль
20
Кэткарт
12
Ньом
6
Капу
21
Анья
14
Хурадо
85
Бехрами
14
Дини
9
Игало
4-2-2-1-1
1
Стекеленбург
6
Фонте
4
Йошида
29
Колкер
23
Таргетт
10
Дэвис
2
Ваньяма
21
Ромеу
21
Соареш
10
Мане
9
Пелле
25
Холебас
23
Диаманти
23
Диаманти
25
Холебас
10
Дэвис
30
Уорд-Проус
30
Уорд-Проус
10
Дэвис
10
Мане
7
Лонг
7
Лонг
10
Мане
9
Пелле
16
Родригес
16
Родригес
9
Пелле
Остались в запасе
Уотфорд
Саутгемптон
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
3
Мигель Бритос
ЦЗ
19
Мигель Лаюн
ЦЗ
22
Альмен Абди
ЦП
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
1
Келвин Дэвис
ВР
15
Куко Мартина
ЦЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
7
Хуанми
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Остались в запасе
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
3
Мигель Бритос
ЦЗ
19
Мигель Лаюн
ЦЗ
22
Альмен Абди
ЦП
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
Остались в запасе
1
Келвин Дэвис
ВР
15
Куко Мартина
ЦЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
7
Хуанми
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Главный тренер
Рональд Куман
Статистика матча Уотфорд - Саутгемптон
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Уотфорд
2 : 0
17.10.2026
Чарльтон
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Викарэйдж Роад
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2
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