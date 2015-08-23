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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Аталанта
Интер - Аталанта: обзор матча 23 августа 2015
Интер
23.08.2015, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 1 тур
1 : 0
Завершен
Аталанта
90+3'
С. Йоветич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Аталанта
Желтая карточка
Р. Манай
90'
+5
ГОЛ! 1:0!
С. Йоветич
Пас отдал
Ж. Миранда
90'
+3
Замена
Р. Манай
️️️️
М. Брозович
85'
82'
Желтая карточка
М. Пинилья
78'
Замена
Д. Мильяччо
️️️️
А. Гомес
71'
Вторая желтая
К. Кармона
66'
Желтая карточка
К. Кармона
64'
Замена
М. Д'Алессандро
️️️️
М. Моралес
46'
Желтая карточка
М. Моралес
Замена
Эрнанес
️️️️
А. Ньюкури
46'
Желтая карточка
Р. Паласио
36'
24'
Замена
М. Пинилья
️️️️
Х. Денис
Замена
С. Йоветич
️️️️
М. Икарди
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
15
Жуан
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
17
Гари Медель
ОП
77
Марсело Брозович
ОП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
27
Ассане Ньюкури
ПП
9
Мауро Икарди
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
3
Николо Черубин
ЦЗ
3
Букари Драме
ЦЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
10
Максимильяно Моралес
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
14
Карлос Кармона
ЦП
19
Херман Денис
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Интер
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
10
Эрнанес
ЦП
8
Сафир Таидер
ЦП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
7
Рей Манай
ЦФ
Аталанта
30
Давиде Басси
ВР
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
28
Давиде Бривио
ЛЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
18
Марсело Эстигаррибия
ЛП
33
Альберто Грасси
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
10
Луиджи Джорджи
ПП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
51
Маурисио Пинилья
ЦФ
22
Ричмонд Боаки
ЦФ
4-2-2-2
1
Ханданович
15
Жуан
13
Миранда
24
Мурильо
18
Сантон
17
Медель
77
Брозович
19
Кондогбиа
27
Ньюкури
8
Паласио
9
Икарди
4-1-3-2
57
Спортиелло
3
Драме
2
Стендардо
5
Масиелло
3
Черубин
15
де Рон
10
Моралес
27
Куртич
14
Кармона
10
Гомес
19
Денис
27
Ньюкури
10
Эрнанес
10
Эрнанес
27
Ньюкури
9
Икарди
9
Йоветич
9
Йоветич
9
Икарди
77
Брозович
7
Манай
7
Манай
77
Брозович
10
Моралес
77
Д'Алессандро
77
Д'Алессандро
10
Моралес
10
Гомес
8
Мильяччо
8
Мильяччо
10
Гомес
19
Денис
51
Пинилья
51
Пинилья
19
Денис
Остались в запасе
Интер
Аталанта
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
8
Сафир Таидер
ЦП
Главный тренер
Роберто Манчини
30
Давиде Басси
ВР
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
28
Давиде Бривио
ЛЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
18
Марсело Эстигаррибия
ЛП
33
Альберто Грасси
ЦП
10
Луиджи Джорджи
ПП
22
Ричмонд Боаки
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Остались в запасе
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
8
Сафир Таидер
ЦП
Остались в запасе
30
Давиде Басси
ВР
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
28
Давиде Бривио
ЛЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
18
Марсело Эстигаррибия
ЛП
33
Альберто Грасси
ЦП
10
Луиджи Джорджи
ПП
22
Ричмонд Боаки
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Статистика матча Интер - Аталанта
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Информация о матче
Главный судья:
Джанпаоло Кальварезе
(Терамо)
Стадион:
Джузеппе Меацца
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