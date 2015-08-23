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Вест Бромвич - Челси
Вест Бромвич - Челси: обзор матча 23 августа 2015
Вест Бромвич
23.08.2015, воскресенье, 15:30
Англия. Премьер-лига, 3 тур
2 : 3
Завершен
Челси
35'
Д. Моррисон
59'
Д. Моррисон
20'
Педро
30'
Д. Коста
42'
С. Аспиликуэта
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Челси
Замена
К. Гарднер
️️️️
Д. Моррисон
88'
84'
Замена
Д. Оби Микел
️️️️
Педро
Замена
С. Гнабри
️️️️
К. МакМанаман
78'
78'
Замена
Р. Фалькао
️️️️
Д. Коста
Желтая карточка
К. МакМанаман
71'
Замена
Р. Ламберт
️️️️
Д. МакКлин
60'
ГОЛ! 2:3!
Д. Моррисон
Пас отдал
К. МакМанаман
59'
56'
Замена
Г. Кэхилл
️️️️
Виллиан
54'
Красная карточка
Д. Терри
42'
ГОЛ! 1:3!
С. Аспиликуэта
Желтая карточка
Д. МакКлин
37'
ГОЛ! 1:2!
Д. Моррисон
Пас отдал
Х. Саломон Рондон
35'
30'
ГОЛ! 0:2!
Д. Коста
Пас отдал
Педро
20'
ГОЛ! 0:1!
Педро
Пас отдал
Э. Азар
16'
Желтая карточка
Н. Матич
Пенальти не реализован!
Д. Моррисон
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
13
Йонас Ольссон
ЛЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
36
Гарет Маколи
ЦЗ
11
Крис Брант
ЛП
22
Клаудио Якоб
ЦП
24
Даррен Флетчер
ЦП
7
Джеймс Моррисон
ПП
20
Каллум МакМанаман
ПВ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
16
Джеймс МакКлин
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Челси
1
Тибо Куртуа
ВР
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Эден Азар
ЛП
10
Виллиан
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
9
Педро
ПВ
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Вест Бромвич
13
Джек Роуз
ВР
17
Джеймс Честер
ЦЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
8
Крейг Гарднер
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
17
Рики Ламберт
ЦФ
28
Виктор Аничебе
ЦФ
Челси
31
Асмир Бегович
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
12
Джон Оби Микел
ЦП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
14
Лоик Реми
ЦФ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
3-4-1-2
13
Майхилл
13
Ольссон
36
Маколи
15
Доусон
11
Брант
22
Якоб
24
Флетчер
7
Моррисон
20
МакМанаман
16
МакКлин
23
Рондон
4-1-2-2-1
1
Куртуа
3
Аспиликуэта
4
Зума
26
Терри
20
Иванович
18
Матич
4
Фабрегас
10
Азар
9
Педро
10
Виллиан
19
Коста
7
Моррисон
8
Гарднер
8
Гарднер
7
Моррисон
20
МакМанаман
7
Гнабри
7
Гнабри
20
МакМанаман
16
МакКлин
17
Ламберт
17
Ламберт
16
МакКлин
10
Виллиан
24
Кэхилл
24
Кэхилл
10
Виллиан
9
Педро
12
Оби Микел
12
Оби Микел
9
Педро
19
Коста
9
Фалькао
9
Фалькао
19
Коста
Остались в запасе
Вест Бромвич
Челси
13
Джек Роуз
ВР
17
Джеймс Честер
ЦЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
28
Виктор Аничебе
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
31
Асмир Бегович
ВР
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
14
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
13
Джек Роуз
ВР
17
Джеймс Честер
ЦЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
28
Виктор Аничебе
ЦФ
Остались в запасе
31
Асмир Бегович
ВР
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
14
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Вест Бромвич - Челси
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Хоуторнс
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол
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