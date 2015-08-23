Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - Майнц
Боруссия М - Майнц: обзор матча 23 августа 2015
Боруссия М
23.08.2015, воскресенье, 18:30
Германия. Бундеслига, 2 тур
1 : 2
Завершен
Майнц
54'
П. Херрманн
42'
Х. Самперио
79'
К. Клеменс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Майнц
90'
+1
Замена
К. Чжа-Чеол
️️️️
Й. Муто
Желтая карточка
Ю. Корб
90'
Замена
М. Дауд
️️️️
Т. Азар
88'
83'
Замена
Л. Балогун
️️️️
К. Клеменс
Замена
Б. Хргота
️️️️
П. Херрманн
81'
Замена
Й. Дрмич
️️️️
Л. Штиндль
81'
79'
ГОЛ! 1:2!
К. Клеменс
Желтая карточка
О. Вендт
78'
64'
Замена
Д. Латца
️️️️
Ю. Малли
ГОЛ! 1:1!
П. Херрманн
Пас отдал
Л. Штиндль
54'
44'
Желтая карточка
Ф. Фрай
42'
ГОЛ! 0:1!
Х. Самперио
Пас отдал
К. Клеменс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
10
Марвин Шульц
ЦЗ
9
Торган Азар
ЛВ
34
Гранит Джака
ОП
13
Ларс Штиндль
АП
7
Патрик Херрманн
ПВ
16
Ибрахима Траоре
ПВ
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Майнц
1
Лорис Кариус
ВР
33
Пак Чжу-Ху
ЛЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
17
Кристиан Клеменс
ЦП
20
Фабиан Фрай
ЦП
29
Хаиро Самперио
ЦП
10
Юнус Малли
АП
11
Йосинори Муто
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шмидт
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
4
Роел Брауверс
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
10
Бранимир Хргота
ЦФ
18
Йосип Дрмич
ЦФ
Майнц
27
Робин Центнер
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
18
Кристоф Мориц
ЦП
46
Данни Латца
ЦП
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
4-1-3-2
1
Зоммер
17
Вендт
24
Янчке
10
Шульц
4
Корб
34
Джака
9
Азар
13
Штиндль
16
Траоре
11
Раффаэл
7
Херрманн
4-1-3-1-1
1
Кариус
18
Бросински
16
Белл
26
Бунгерт
33
Пак Чжу-Ху
14
Баумгартлингер
17
Клеменс
20
Фрай
29
Самперио
10
Малли
11
Муто
9
Азар
81
Дауд
81
Дауд
9
Азар
7
Херрманн
10
Хргота
10
Хргота
7
Херрманн
13
Штиндль
18
Дрмич
18
Дрмич
13
Штиндль
17
Клеменс
27
Балогун
27
Балогун
17
Клеменс
10
Малли
46
Латца
46
Латца
10
Малли
11
Муто
10
Ку Чжа-Чеол
10
Ку Чжа-Чеол
11
Муто
Остались в запасе
Боруссия М
Майнц
21
Тобиас Зиппель
ВР
4
Роел Брауверс
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
Главный тренер
Люсьен Фавр
27
Робин Центнер
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
18
Кристоф Мориц
ЦП
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шмидт
Остались в запасе
21
Тобиас Зиппель
ВР
4
Роел Брауверс
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
Остались в запасе
27
Робин Центнер
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
18
Кристоф Мориц
ЦП
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Главный тренер
Мартин Шмидт
Статистика матча Боруссия М - Майнц
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Дениз Айтекин
(Оберсбах)
Стадион:
Боруссия-Парк
Новости команд
Все
Боруссия М
Майнц
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Боруссии М» и «Падерборна» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Кубок Германии: шансы «Боруссии М» и «Карлсруэ» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Штутгарт» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Эльверсберг» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Бундеслига Германии: шансы «Эльверсберга» и «Майнца» на победу в матче 8-го тура
29 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+