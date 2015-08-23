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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Спортинг - Реал
Спортинг - Реал: обзор матча 23 августа 2015
Спортинг
23.08.2015, воскресенье, 21:30
Испания. Примера, 1 тур
0 : 0
Завершен
Реал
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Реал
Замена
Р. Айт-Атмане
️️️️
К. Кармона
86'
84'
Замена
Д. Карвахаль
️️️️
Данило
Замена
А. Менендес
️️️️
Джони
76'
Желтая карточка
С. Альварес
74'
Замена
Х. Муньис
️️️️
М. Анхель Герреро
72'
Желтая карточка
Джони
71'
71'
Замена
М. Ковачич
️️️️
Иско
Желтая карточка
К. Кармона
66'
56'
Замена
Х. Родригес
️️️️
Хесе
Желтая карточка
Н. Касес
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
25
Иван Куэльяр
ВР
11
Альберто Лора
ЦЗ
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
24
Джони
ЛВ
19
Карлос Кармона
ОП
18
Исмаэль Лопес Бланко
ЦП
10
Начо Касес
ЦП
6
Серхио Альварес
ЦП
19
Антонио Санабрия
ЦФ
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
12
Марсело
ЛЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
10
Хесе
ЛВ
8
Тони Кроос
ЦП
14
Лука Модрич
ЦП
22
Иско
АП
18
Гарет Бэйл
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Спортинг
1
Альберто Гарсия
ВР
29
Хулио Родригес
ЦЗ
22
Хорхе Мере
ЦЗ
3
Алекс Менендес
ЦЗ
10
Хуан Муньис
ЦП
8
Рашид Айт-Атмане
ЦП
16
Карлос Кастро
ЦФ
Реал
1
Кико Касилья
ВР
3
Пепе
ЦЗ
6
Начо
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
5
Каземиро
ОП
8
Матео Ковачич
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
3-1-3-1-2
25
Куэльяр
11
Лора
23
Эрнандес
20
Эспиноcа
19
Кармона
18
Лопес Бланко
10
Касес
6
Альварес
24
Джони
10
Герреро
19
Санабрия
4-2-3-1
1
Навас
13
Данило
93
Рамос
19
Варан
12
Марсело
8
Кроос
14
Модрич
18
Бэйл
22
Иско
10
Хесе
7
Роналду
24
Джони
3
Менендес
3
Менендес
24
Джони
10
Герреро
10
Муньис
10
Муньис
10
Герреро
19
Кармона
8
Айт-Атмане
8
Айт-Атмане
19
Кармона
13
Данило
14
Карвахаль
14
Карвахаль
13
Данило
22
Иско
8
Ковачич
8
Ковачич
22
Иско
10
Хесе
23
Родригес
23
Родригес
10
Хесе
Остались в запасе
Спортинг
Реал
29
Хулио Родригес
ЦЗ
1
Альберто Гарсия
ВР
22
Хорхе Мере
ЦЗ
16
Карлос Кастро
ЦФ
Главный тренер
Абелардо Фернандес
1
Кико Касилья
ВР
3
Пепе
ЦЗ
6
Начо
ЦЗ
5
Каземиро
ОП
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
29
Хулио Родригес
ЦЗ
1
Альберто Гарсия
ВР
22
Хорхе Мере
ЦЗ
16
Карлос Кастро
ЦФ
Остались в запасе
1
Кико Касилья
ВР
3
Пепе
ЦЗ
6
Начо
ЦЗ
5
Каземиро
ОП
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Спортинг - Реал
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Спортинг
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 2
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
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Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Хавьер Эстрада Фернандес
(Лерида)
Стадион:
Эль Молинон
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2
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