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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Томь - Оренбург
Томь - Оренбург: обзор матча 23 августа 2015
Томь
23.08.2015, воскресенье, 15:30
Россия. ФНЛ, 8 тур
1 : 0
Завершен
Оренбург
88'
С. Кузнецов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь - Оренбург
Желтая карточка
О. Чуваев
90'
+3
Замена
А. Лях
️️️️
П. Немов
90'
+2
Желтая карточка
Д. Голубов
90'
+1
89'
Замена
А. Кобялко
️️️️
В. Парняков
ГОЛ! 1:0!
С. Кузнецов
88'
83'
Замена
И. Коронов
️️️️
И. Маркелов
Замена
Г. Нуров
️️️️
Н. Баженов
82'
80'
Замена
Р. Воробьев
️️️️
С. Бреев
74'
Замена
А. Делькин
️️️️
Х. Аппаев
Замена
Д. Голубов
️️️️
А. Саная
70'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь
77
Олег Чуваев
ВР
26
Максим Бордачев
ЛЗ
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
25
Мартин Йиранек
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
44
Евгений Башкиров
ОП
5
Петр Немов
ОП
10
Сергей Кузнецов
ЦП
32
Никита Баженов
ПП
32
Анзор Саная
ЦФ
9
Кирилл Погребняк
ЦФ
Оренбург
98
Дмитрий Абакумов
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
10
Владимир Парняков
ЦЗ
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
88
Иван Маркелов
ЛВ
8
Вадим Афонин
ОП
8
Марат Шогенов
ЦП
23
Сергей Бреев
ЦП
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Томь
1
Алексей Солосин
ВР
4
Даниил Чалов
ЦЗ
90
Андрей Лях
ОП
92
Валерий Чуперка
ЦП
94
Георгий Нуров
АП
26
Александр Черевко
ЦФ
85
Дмитрий Голубов
ЦФ
Оренбург
9
Александр Руденко
ВР
84
Роман Воробьев
ЦП
3
Камалутдин Ахмедов
ЦП
30
Алексей Друзин
ЦП
14
Игорь Коронов
ПП
90
Артем Делькин
ЦФ
22
Антон Кобялко
ЦФ
4-2-2-2
77
Чуваев
26
Бордачев
26
Бендзь
25
Йиранек
11
Темников
44
Башкиров
5
Немов
10
Кузнецов
32
Баженов
9
Погребняк
32
Саная
3-3-2-1-1
98
Абакумов
10
Парняков
15
Андреев
58
Ойеволе
26
Васиев
8
Афонин
2
Полуяхтов
8
Шогенов
23
Бреев
88
Маркелов
14
Аппаев
5
Немов
90
Лях
90
Лях
5
Немов
32
Баженов
94
Нуров
94
Нуров
32
Баженов
32
Саная
85
Голубов
85
Голубов
32
Саная
23
Бреев
84
Воробьев
84
Воробьев
23
Бреев
88
Маркелов
14
Коронов
14
Коронов
88
Маркелов
14
Аппаев
90
Делькин
90
Делькин
14
Аппаев
10
Парняков
22
Кобялко
22
Кобялко
10
Парняков
Остались в запасе
Томь
Оренбург
1
Алексей Солосин
ВР
4
Даниил Чалов
ЦЗ
92
Валерий Чуперка
ЦП
26
Александр Черевко
ЦФ
9
Александр Руденко
ВР
3
Камалутдин Ахмедов
ЦП
30
Алексей Друзин
ЦП
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Остались в запасе
1
Алексей Солосин
ВР
4
Даниил Чалов
ЦЗ
92
Валерий Чуперка
ЦП
26
Александр Черевко
ЦФ
Остались в запасе
9
Александр Руденко
ВР
3
Камалутдин Ахмедов
ЦП
30
Алексей Друзин
ЦП
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Статистика матча Томь - Оренбург
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Сельдяков
(Балашиха)
Стадион:
Труд
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