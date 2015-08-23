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АПЛ 2026/2027
Эвертон - Манчестер Сити
Эвертон - Манчестер Сити: обзор матча 23 августа 2015
Эвертон
23.08.2015, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-лига, 3 тур
0 : 2
Завершен
Манчестер Сити
57'
А. Коларов
89'
С. Насри
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Манчестер Сити
90'
Замена
Ф. Делф
️️️️
Д. Сильва
89'
ГОЛ! 0:2!
С. Насри
Пас отдал
Я. Туре
Замена
Ж. Деулофеу
️️️️
Т. Клеверли
86'
80'
Замена
В. Бони
️️️️
С. Агуэро
75'
Замена
С. Насри
️️️️
Р. Стерлинг
Замена
С. Нейсмит
️️️️
А. Коне
62'
57'
ГОЛ! 0:1!
А. Коларов
Пас отдал
Р. Стерлинг
45'
+2
Желтая карточка
Фернандиньо
Замена
Т. Браунинг
️️️️
Б. Гэллоуэй
45'
+1
41'
Желтая карточка
Э. Мангала
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
22
Брендан Гэллоуэй
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
8
Том Клеверли
ЛП
18
Гарет Бэрри
ОП
16
Джеймс МакКарти
ОП
6
Росс Баркли
ЦП
2
Аруна Коне
ПП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
5
Фернандиньо
ОП
42
Яя Туре
ЦП
21
Давид Сильва
АП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Эвертон
1
Жоэль
ВР
3
Таяс Браунинг
ЦЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
21
Леон Осман
ПП
14
Стивен Нейсмит
ЦФ
87
Кевин Миральяс
ЦФ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Манчестер Сити
13
Вилли Кабальеро
ВР
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
14
Самир Насри
ЛП
18
Фабиан Делф
ЦП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
2
Вильфрид Бони
ЦФ
4-2-3-1
1
Ховард
22
Гэллоуэй
6
Стоунз
19
Ягиелка
23
Коулмен
18
Бэрри
16
МакКарти
8
Клеверли
6
Баркли
2
Коне
9
Лукаку
3-3-1-2-1
1
Харт
16
Навас
4
Компани
5
Мангала
3
Санья
5
Фернандиньо
11
Коларов
42
Туре
21
Сильва
19
Стерлинг
10
Агуэро
22
Гэллоуэй
3
Браунинг
3
Браунинг
22
Гэллоуэй
2
Коне
14
Нейсмит
14
Нейсмит
2
Коне
8
Клеверли
10
Деулофеу
10
Деулофеу
8
Клеверли
19
Стерлинг
14
Насри
14
Насри
19
Стерлинг
21
Сильва
18
Делф
18
Делф
21
Сильва
10
Агуэро
2
Бони
2
Бони
10
Агуэро
Остались в запасе
Эвертон
Манчестер Сити
1
Жоэль
ВР
17
Мухамед Бешич
ОП
21
Леон Осман
ПП
87
Кевин Миральяс
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
13
Вилли Кабальеро
ВР
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
17
Мухамед Бешич
ОП
21
Леон Осман
ПП
87
Кевин Миральяс
ЦФ
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Эвертон - Манчестер Сити
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Гудисон Парк
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол, Спорт Плюс
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