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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леванте - Сельта
Леванте - Сельта: обзор матча 23 августа 2015
Леванте
23.08.2015, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 1 тур
1 : 2
Завершен
Сельта
55'
Верса
41'
Ф. Орельяна
77'
Я. Аспас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леванте - Сельта
Желтая карточка
Х. Луис Моралес
90'
+5
90'
+5
Замена
К. Планас
️️️️
Х. Кастро
86'
Замена
Н. Диас
️️️️
Р. Бланко
81'
Желтая карточка
Д. Гуидетти
Замена
Р. Гарсия
️️️️
В. Камараса
81'
Замена
Х. Луис Моралес
️️️️
И. Лопес
78'
77'
ГОЛ! 1:2!
Я. Аспас
Пас отдал
Ф. Орельяна
Замена
В. Касадесус
️️️️
Х. Мари
71'
69'
Замена
Д. Гуидетти
️️️️
У. Мальо
63'
Желтая карточка
А. Фонтас
ГОЛ! 1:1!
Верса
55'
42'
Желтая карточка
Х. Кастро
41'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Орельяна
Пас отдал
Х. Кастро
Красная карточка
Ж. Симао
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
23
Рубен
ВР
12
Хуанфран
ЛЗ
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
5
Анхель Трухильо
ЦЗ
2
Иван Лопес
ЦЗ
6
Хосе Мари
ОП
6
Виктор Камараса
ЦП
12
Верса
ЦП
23
Жуниор Симао
ЦП
9
Набиль Гилас
ЦФ
16
Дейверсон
ЦФ
Главный тренер
Лукас Алькарас
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
10
Даниэль Васс
ЦП
19
Пабло Эрнандес
ЦП
17
Аугусто Фернандес
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
10
Яго Аспас
ЦФ
3
Нолито
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Леванте
88
Хесус Фернандес
ВР
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
4
Давид Наварро
ЦЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
11
Виктор Касадесус
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
9
Рохер Марти
ЦФ
Сельта
26
Нестор Диас
ВР
22
Неманья Радойя
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
21
Карлес Планас
ЦЗ
10
Тео Бонгонда
ПВ
10
Хосеп Сене
ЦФ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
4-1-3-2
23
Рубен
3
Гарсия
5
Трухильо
2
Лопес
12
Хуанфран
6
Хосе Мари
6
Камараса
12
Верса
23
Симао
16
Дейверсон
9
Гилас
4-3-1-2
36
Бланко
22
Мальо
3
Фонтас
22
Кабрал
17
Кастро
10
Васс
19
Эрнандес
17
Фернандес
14
Орельяна
3
Нолито
10
Аспас
6
Камараса
14
Гарсия
14
Гарсия
6
Камараса
6
Хосе Мари
11
Касадесус
11
Касадесус
6
Хосе Мари
2
Лопес
25
Моралес
25
Моралес
2
Лопес
36
Бланко
26
Диас
26
Диас
36
Бланко
17
Кастро
21
Планас
21
Планас
17
Кастро
22
Мальо
11
Гуидетти
11
Гуидетти
22
Мальо
Остались в запасе
Леванте
Сельта
88
Хесус Фернандес
ВР
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
4
Давид Наварро
ЦЗ
9
Рохер Марти
ЦФ
Главный тренер
Лукас Алькарас
10
Тео Бонгонда
ПВ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
10
Хосеп Сене
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Остались в запасе
88
Хесус Фернандес
ВР
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
4
Давид Наварро
ЦЗ
9
Рохер Марти
ЦФ
Остались в запасе
10
Тео Бонгонда
ПВ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
10
Хосеп Сене
ЦФ
Главный тренер
Лукас Алькарас
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Статистика матча Леванте - Сельта
1
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Информация о матче
Главный судья:
Рикардо де Бургос Бенгоэчеа
(Бильбао)
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
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