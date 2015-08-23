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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Удинезе
Ювентус - Удинезе: обзор матча 23 августа 2015
Ювентус
23.08.2015, воскресенье, 19:00
Италия. Серия А, 1 тур
0 : 1
Завершен
Удинезе
78'
С. Теро
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Удинезе
86'
Замена
С. Видмер
️️️️
А. Аднан
Замена
М. Исла
️️️️
Ш. Лихтштайнер
82'
81'
Желтая карточка
А. Аднан
Замена
Ф. Льоренте
️️️️
Р. Перейра
79'
78'
ГОЛ! 0:1!
С. Теро
Пас отдал
П. Коне
67'
Замена
Д. Сапата
️️️️
А. Ди Натале
Замена
П. Дибала
️️️️
К. Коман
65'
53'
Замена
П. Коне
️️️️
Э. Агьеманг-Баду
50'
Травма
Э. Агьеманг-Баду
Желтая карточка
С. Падоин
39'
35'
Желтая карточка
Т. Арто
14'
Желтая карточка
И. Пирис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
15
Андреа Барцальи
ЛП
21
Кингсли Коман
ЛВ
8
Поль Погба
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
19
Симоне Падоин
ЦФ
9
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Удинезе
1
Орестис Карнезис
ВР
6
Али Аднан
ЛЗ
5
Данило
ЦЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
4
Иван Пирис
ПЗ
88
Эденилсон
ЦП
16
Мануэль Итурра
ЦП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
77
Сирил Теро
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Ювентус
34
Рубиньо
ВР
33
Нето
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
24
Маттиа Витале
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Удинезе
1
Алекс Мерет
ВР
1
Самуэле Перисан
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
19
Нейтон
ЛЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
33
Панайотис Коне
ЦП
21
Александер Меркель
ЦП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
91
Дуван Сапата
ЦФ
18
Стипе Перица
ЦФ
17
Родриго Агирре
ЦФ
4-2-2-2
1
Буффон
27
Эвра
14
Кьеллини
19
Бонуччи
2
Лихтштайнер
15
Барцальи
8
Погба
21
Коман
37
Перейра
9
Манджукич
19
Падоин
4-3-1-2
1
Карнезис
4
Пирис
5
Данило
28
Арто
6
Аднан
88
Эденилсон
16
Итурра
7
Агьеманг-Баду
8
Фернандеш
77
Теро
10
Ди Натале
2
Лихтштайнер
22
Исла
22
Исла
2
Лихтштайнер
37
Перейра
12
Льоренте
12
Льоренте
37
Перейра
21
Коман
21
Дибала
21
Дибала
21
Коман
6
Аднан
30
Видмер
30
Видмер
6
Аднан
7
Агьеманг-Баду
33
Коне
33
Коне
7
Агьеманг-Баду
10
Ди Натале
91
Сапата
91
Сапата
10
Ди Натале
Остались в запасе
Ювентус
Удинезе
34
Рубиньо
ВР
33
Нето
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
24
Маттиа Витале
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
1
Алекс Мерет
ВР
1
Самуэле Перисан
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
19
Нейтон
ЛЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
21
Александер Меркель
ЦП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
18
Стипе Перица
ЦФ
17
Родриго Агирре
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Остались в запасе
34
Рубиньо
ВР
33
Нето
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
24
Маттиа Витале
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Остались в запасе
1
Алекс Мерет
ВР
1
Самуэле Перисан
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
19
Нейтон
ЛЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
21
Александер Меркель
ЦП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
18
Стипе Перица
ЦФ
17
Родриго Агирре
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Статистика матча Ювентус - Удинезе
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Сильвио Маццолени
(Бергамо)
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 3
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