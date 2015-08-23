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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сассуоло - Наполи
Сассуоло - Наполи: обзор матча 23 августа 2015
Сассуоло
23.08.2015, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 1 тур
2 : 1
Завершен
Наполи
32'
А. Флоро Флорес
84'
Н. Сансоне
3'
М. Гамшик
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сассуоло - Наполи
Желтая карточка
Н. Сансоне
86'
ГОЛ! 2:1!
Н. Сансоне
84'
Замена
Д. Фальчинелли
️️️️
Г. Дефрель
82'
79'
Замена
Х. Кальехон
️️️️
Д. Мертенс
73'
Замена
О. Эль-Каддури
️️️️
Л. Инсинье
Замена
Н. Сансоне
️️️️
А. Флоро Флорес
73'
63'
Замена
М. Габбиадини
️️️️
Г. Игуаин
Замена
М. Политано
️️️️
Д. Берарди
63'
Желтая карточка
Ф. Пелузо
57'
Желтая карточка
Д. Берарди
45'
39'
Желтая карточка
М. Вальдифиори
ГОЛ! 1:1!
А. Флоро Флорес
Пас отдал
Д. Берарди
32'
18'
Желтая карточка
В. Кирикеш
Желтая карточка
Ф. Маньянелли
4'
3'
ГОЛ! 0:1!
М. Гамшик
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
32
Альфред Дункан
ЦП
6
Симоне Миссироли
ЦП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
94
Доменико Берарди
ПВ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Наполи
25
Пепе Рейна
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
5
Давид Лопес
ОП
17
Марек Гамшик
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
22
Альберто Помини
ВР
96
Леонардо Фонтанези
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
20
Эмануэле Терранова
ЦЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
8
Давиде Бьондини
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
21
Маттео Политано
ПВ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
Наполи
22
Габриэл
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
3
Энрике
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
25
Аллан
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
6
Якопо Дези
ЦП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
4-3-1-2
47
Консильи
13
Пелузо
15
Ачерби
28
Каннаваро
24
Врсалько
32
Дункан
6
Миссироли
4
Маньянелли
94
Берарди
9
Флоро Флорес
92
Дефрель
3-1-3-1-2
25
Рейна
4
Хюсай
21
Кирикеш
39
Альбиоль
5
Лопес
11
Маджо
16
Вальдифиори
17
Гамшик
10
Инсинье
10
Мертенс
9
Игуаин
9
Флоро Флорес
11
Сансоне
11
Сансоне
9
Флоро Флорес
94
Берарди
21
Политано
21
Политано
94
Берарди
92
Дефрель
11
Фальчинелли
11
Фальчинелли
92
Дефрель
10
Инсинье
7
Эль-Каддури
7
Эль-Каддури
10
Инсинье
9
Игуаин
11
Габбиадини
11
Габбиадини
9
Игуаин
10
Мертенс
7
Кальехон
7
Кальехон
10
Мертенс
Остались в запасе
Сассуоло
Наполи
96
Леонардо Фонтанези
ЦЗ
25
Джанлука Пеголо
ВР
22
Альберто Помини
ВР
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
20
Эмануэле Терранова
ЦЗ
8
Давиде Бьондини
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
22
Габриэл
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
3
Энрике
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
25
Аллан
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
6
Якопо Дези
ЦП
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
96
Леонардо Фонтанези
ЦЗ
25
Джанлука Пеголо
ВР
22
Альберто Помини
ВР
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
20
Эмануэле Терранова
ЦЗ
8
Давиде Бьондини
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
Остались в запасе
22
Габриэл
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
3
Энрике
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
25
Аллан
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
6
Якопо Дези
ЦП
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Сассуоло - Наполи
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Довери
(Рим)
Стадион:
Альберто Бралья
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