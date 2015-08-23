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РПЛ 2026/2027
Уфа - Локомотив
Уфа - Локомотив: обзор матча 23 августа 2015
Уфа
23.08.2015, воскресенье, 13:30
Россия. Премьер-лига, 6 тур
0 : 3
Завершен
Локомотив
5'
У. Ниасс
34'
А. Касаев
79'
Н. Пейчинович
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уфа - Локомотив
85'
Замена
А. Логашов
️️️️
В. Денисов
80'
Замена
А. Миранчук
️️️️
Д. Тарасов
79'
ГОЛ! 0:3!
Н. Пейчинович
Пас отдал
А. Касаев
71'
Замена
Майкон
️️️️
У. Ниасс
Замена
С. Фомин
️️️️
И. Пауревич
64'
Желтая карточка
Д. Тумасян
62'
Вторая желтая
С. Игбун
56'
Желтая карточка
А. Засеев
51'
Замена
А. Зинченко
️️️️
А. Кацалапов
46'
Замена
М. Пурье
️️️️
Х. Ханджич
46'
Желтая карточка
С. Игбун
35'
34'
ГОЛ! 0:2!
А. Касаев
Пас отдал
А. Коломейцев
Желтая карточка
А. Кацалапов
10'
5'
ГОЛ! 0:1!
У. Ниасс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
1
Давид Юрченко
ВР
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
19
Евгений Осипов
ПЗ
13
Азамат Засеев
ЦП
29
Иван Пауревич
ЦП
10
Марсиньо
АП
99
Харис Ханджич
ЦФ
44
Сильвестр Игбун
ЦФ
Главный тренер
Игорь Колыванов
Локомотив
1
Гилерме
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
88
Дельвин Ндинга
ОП
23
Дмитрий Тарасов
ОП
18
Александр Коломейцев
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
14
Умар Ниасс
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Уфа
42
Сергей Нарубин
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
13
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
4
Семен Фомин
ЦП
5
Эммануэль Фримпонг
ЦП
14
Марвин Пурье
ЦФ
Локомотив
31
Илья Абаев
ВР
1
Антон Коченков
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
6
Дмитрий Баринов
ОП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
11
Майкон
ЦФ
32
Петар Шкулетич
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Юрченко
89
Стоцкий
33
Сухов
34
Тумасян
34
Кацалапов
19
Осипов
13
Засеев
29
Пауревич
10
Марсиньо
44
Игбун
99
Ханджич
4-2-3-1
1
Гилерме
49
Шишкин
14
Чорлука
39
Пейчинович
29
Денисов
88
Ндинга
23
Тарасов
19
Самедов
18
Коломейцев
11
Касаев
14
Ниасс
34
Кацалапов
47
Зинченко
47
Зинченко
34
Кацалапов
29
Пауревич
4
Фомин
4
Фомин
29
Пауревич
99
Ханджич
14
Пурье
14
Пурье
99
Ханджич
29
Денисов
43
Логашов
43
Логашов
29
Денисов
23
Тарасов
59
Миранчук
59
Миранчук
23
Тарасов
14
Ниасс
11
Майкон
11
Майкон
14
Ниасс
Остались в запасе
Уфа
Локомотив
42
Сергей Нарубин
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
13
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
5
Эммануэль Фримпонг
ЦП
Главный тренер
Игорь Колыванов
31
Илья Абаев
ВР
1
Антон Коченков
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
6
Дмитрий Баринов
ОП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
32
Петар Шкулетич
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Остались в запасе
42
Сергей Нарубин
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
13
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
5
Эммануэль Фримпонг
ЦП
Остались в запасе
31
Илья Абаев
ВР
1
Антон Коченков
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
6
Дмитрий Баринов
ОП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
32
Петар Шкулетич
ЦФ
Главный тренер
Игорь Колыванов
Главный тренер
Игорь Черевченко
Статистика матча Уфа - Локомотив
4
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Москалев
(Воронеж)
Помощники судьи:
Воронцов Алексей (Ярославль)
Назаров Владислав (Невинномысск)
Стадион:
Нефтяник
Где смотреть матч:
НТВ, Спорт Плюс, Наш Футбол
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