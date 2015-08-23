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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фрозиноне - Торино
Фрозиноне - Торино: обзор матча 23 августа 2015
Фрозиноне
23.08.2015, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 1 тур
1 : 2
Завершен
Торино
7'
Д. Соддимо
59'
Ф. Квальярелла
64'
Д. Базелли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрозиноне - Торино
Желтая карточка
М. Киофани
90'
+5
Желтая карточка
Ф. Дионизи
89'
86'
Замена
Д. Вивес
️️️️
Д. Базелли
Замена
Д. Верде
️️️️
С. Лонго
84'
79'
Замена
А. Аква
️️️️
М. Бенасси
Замена
М. Киофани
️️️️
А. Рози
76'
75'
Желтая карточка
Н. Максимович
Замена
М. Карлини
️️️️
Д. Соддимо
68'
64'
ГОЛ! 1:2!
Д. Базелли
Пас отдал
Д. Авелар
61'
Замена
Д. Мартинес
️️️️
М. Лопес
59'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Квальярелла
Пас отдал
Д. Авелар
45'
+1
Желтая карточка
Б. Перес
ГОЛ! 1:0!
Д. Соддимо
Пас отдал
Л. Паганини
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрозиноне
1
Никола Леали
ВР
4
Адриано Руссо
ЦЗ
6
Роберто Кривелло
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
23
Модибо Диаките
ЦЗ
10
Данило Соддимо
ЦП
27
Роберт Гучер
ЦП
5
Мирко Гори
ЦП
18
Федерико Дионизи
ЦФ
7
Лука Паганини
ЦФ
9
Самуэле Лонго
ЦФ
Главный тренер
Роберто Стеллоне
Торино
93
Даниэле Паделли
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
24
Марко Бенасси
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
14
Алессандро Гацци
ЦП
33
Бруно Перес
ЦП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
11
Макси Лопес
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Фрозиноне
1
Массимо Саппино
ВР
5
Давиде Бертончини
ЦЗ
31
Маттео Киофани
ЦЗ
20
Даниэль Павлович
ЦЗ
2
Дамиано Занон
ПЗ
7
Алекссандро Фрара
ЦП
23
Паоло Саммарко
ЦП
13
Раман Чибса
ЦП
19
Артуро Луполи
ЦФ
29
Массимилиано Карлини
ЦФ
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
Торино
1
Сальвадор Ичасо
ВР
12
Лука Кастеллацци
ВР
27
Гастон Силва
ЛЗ
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
18
Африйе Аква
ЦП
5
Джузеппе Вивес
ЦП
91
Ален Стеванович
ПП
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
11
Андреа Белотти
ЦФ
4-3-3
1
Леали
4
Руссо
20
Рози
23
Диаките
6
Кривелло
10
Соддимо
27
Гучер
5
Гори
9
Лонго
7
Паганини
18
Дионизи
4-4-2
93
Паделли
52
Максимович
15
Глик
24
Моретти
22
Авелар
33
Базелли
14
Гацци
33
Перес
24
Бенасси
11
Лопес
27
Квальярелла
10
Соддимо
29
Карлини
29
Карлини
10
Соддимо
20
Рози
31
Киофани
31
Киофани
20
Рози
9
Лонго
10
Верде
10
Верде
9
Лонго
24
Бенасси
18
Аква
18
Аква
24
Бенасси
33
Базелли
5
Вивес
5
Вивес
33
Базелли
11
Лопес
77
Мартинес
77
Мартинес
11
Лопес
Остались в запасе
Фрозиноне
Торино
7
Алекссандро Фрара
ЦП
19
Артуро Луполи
ЦФ
5
Давиде Бертончини
ЦЗ
1
Массимо Саппино
ВР
20
Даниэль Павлович
ЦЗ
2
Дамиано Занон
ПЗ
23
Паоло Саммарко
ЦП
13
Раман Чибса
ЦП
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
Главный тренер
Роберто Стеллоне
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
27
Гастон Силва
ЛЗ
1
Сальвадор Ичасо
ВР
12
Лука Кастеллацци
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
91
Ален Стеванович
ПП
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Остались в запасе
7
Алекссандро Фрара
ЦП
19
Артуро Луполи
ЦФ
5
Давиде Бертончини
ЦЗ
1
Массимо Саппино
ВР
20
Даниэль Павлович
ЦЗ
2
Дамиано Занон
ПЗ
23
Паоло Саммарко
ЦП
13
Раман Чибса
ЦП
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
Остались в запасе
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
27
Гастон Силва
ЛЗ
1
Сальвадор Ичасо
ВР
12
Лука Кастеллацци
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
91
Ален Стеванович
ПП
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Роберто Стеллоне
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Статистика матча Фрозиноне - Торино
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Фрозиноне
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Главный судья:
Лука Банти
(Ливорно)
Стадион:
Стадио Олимпико
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