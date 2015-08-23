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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - Волга
Балтика - Волга: обзор матча 23 августа 2015
Балтика
23.08.2015, воскресенье, 18:00
Россия. ФНЛ, 8 тур
0 : 1
Завершен
Волга
45'
Н. Саталкин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Балтика - Волга
64'
Замена
И. Кухарчук
️️️️
М. Костюков
56'
Замена
А. Козлов
️️️️
Н. Саталкин
Замена
М. Волков
️️️️
А. Сердюк
46'
45'
ГОЛ! 0:1!
Н. Саталкин
40'
Замена
Э. Суханов
️️️️
И. Петров
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
16
Михаил Барановский
ВР
68
Виталий Запрудских
ЦЗ
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
13
Виталий Тимофеев
ПЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
23
Виктор Земченков
ЛП
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
8
Евгений Цимбал
ОП
5
Артур Рябокобыленко
ОП
7
Ника Чхапелия
ЦП
7
Артем Сердюк
ЦФ
Главный тренер
Хазрет Дышеков
Волга
25
Артур Нигматуллин
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
77
Андрей Прошин
ЦЗ
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
13
Наиль Замалиев
ЦП
15
Дмитрий Маляка
ЦП
10
Илья Петров
ЦП
87
Никита Саталкин
АП
31
Леандро
ПП
77
Михаил Костюков
ПВ
Балтика
95
Денис Вамбольт
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
39
Валерий Сармонт
ЦЗ
64
Олег Ланин
ОП
39
Евгений Фролов
ЦП
33
Максим Волков
ЦП
76
Григорий Постаногов
ЦФ
Волга
1
Денис Вавилин
ВР
15
Росин Колев
ЦЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
18
Эдуард Суханов
ОП
44
Илья Кухарчук
ПВ
32
Андрей Козлов
ЦФ
9
Иван Лукьянов
ЦФ
3-2-3-1-1
16
Барановский
68
Запрудских
4
Овсиенко
13
Тимофеев
8
Цимбал
5
Рябокобыленко
23
Земченков
7
Чхапелия
93
Каленкович
10
Гелоян
7
Сердюк
4-4-2
25
Нигматуллин
6
Полянин
77
Прошин
25
Буйволов
19
Гарбуз
31
Леандро
15
Маляка
10
Петров
13
Замалиев
77
Костюков
87
Саталкин
7
Сердюк
33
Волков
33
Волков
7
Сердюк
10
Петров
18
Суханов
18
Суханов
10
Петров
77
Костюков
44
Кухарчук
44
Кухарчук
77
Костюков
87
Саталкин
32
Козлов
32
Козлов
87
Саталкин
Остались в запасе
Балтика
Волга
76
Григорий Постаногов
ЦФ
64
Олег Ланин
ОП
39
Валерий Сармонт
ЦЗ
39
Евгений Фролов
ЦП
17
Артем Макарчук
ЛЗ
95
Денис Вамбольт
ВР
Главный тренер
Хазрет Дышеков
7
Кирилл Маляров
ПЗ
1
Денис Вавилин
ВР
15
Росин Колев
ЦЗ
9
Иван Лукьянов
ЦФ
Остались в запасе
76
Григорий Постаногов
ЦФ
64
Олег Ланин
ОП
39
Валерий Сармонт
ЦЗ
39
Евгений Фролов
ЦП
17
Артем Макарчук
ЛЗ
95
Денис Вамбольт
ВР
Остались в запасе
7
Кирилл Маляров
ПЗ
1
Денис Вавилин
ВР
15
Росин Колев
ЦЗ
9
Иван Лукьянов
ЦФ
Главный тренер
Хазрет Дышеков
Статистика матча Балтика - Волга
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Информация о матче
Главный судья:
Денис Шпилев
(Белгород)
Стадион:
Балтика
Новости команд
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18:15
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