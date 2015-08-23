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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Эмполи - Кьево
Эмполи - Кьево: обзор матча 23 августа 2015
Эмполи
23.08.2015, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 1 тур
1 : 3
Завершен
Кьево
7'
Р. Сапонара
55'
Р. Меджиорини
60'
В. Бирса
63'
А. Палоски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эмполи - Кьево
88'
Замена
Ф. Каччиаторе
️️️️
В. Бирса
77'
Желтая карточка
Н. Ригони
Замена
Роналдо
️️️️
А. Диуссе
74'
Желтая карточка
Р. Сапонара
65'
Замена
Л. Мчедлидзе
️️️️
М. Маккароне
63'
63'
ГОЛ! 1:3!
А. Палоски
Пас отдал
Р. Меджиорини
60'
ГОЛ! 1:2!
В. Бирса
Пас отдал
А. Палоски
Замена
Ф. Синьорелли
️️️️
Д. Кроче
57'
55'
ГОЛ! 1:1!
Р. Меджиорини
Пас отдал
В. Бирса
53'
Желтая карточка
Р. Меджиорини
46'
Замена
Р. Меджиорини
️️️️
П. М'Поку
43'
Замена
Н. Ригони
️️️️
И. Радованович
ГОЛ! 1:0!
Р. Сапонара
Пас отдал
Д. Кроче
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эмполи
1
Лукаш Скорупски
ВР
11
Даниэле Кроче
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
14
Лука Мартинелли
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
13
Марко Дзамбелли
ПЗ
10
Ассане Диуссе
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
7
Массимо Маккароне
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Кьево
1
Альбано Биццарри
ВР
18
Массимо Гобби
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
16
Иван Радованович
ОП
19
Лукас Кастро
ЦП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
40
Поль-Жозе М'Поку
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Эмполи
1
Маурицио Пульези
ВР
27
Лука Биттанте
ЦЗ
31
Микеле Кампорезе
ЦЗ
21
Андреа Коста
ЦЗ
8
Франко Синьорелли
ОП
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
10
Роналдо
ЦП
6
Джошуа Брилланте
ПП
24
Алессандро Пью
ЦФ
9
Леван Мчедлидзе
ЦФ
Кьево
32
Вальтер Брессан
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
69
Никола Ригони
ОП
10
Андерс Кристиансен
ЦП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
45
Роберто Инглесе
ЦФ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
4-2-1-2
1
Скорупски
6
Мариу Руй
14
Мартинелли
93
Барба
13
Дзамбелли
10
Диуссе
7
Зелински
17
Сапонара
7
Маккароне
20
Пуччарелли
4-1-3-2
1
Биццарри
21
Фрей
5
Гамберини
12
Цесар
18
Гобби
16
Радованович
19
Кастро
56
Хетемай
23
Бирса
9
Палоски
40
М'Поку
11
Кроче
8
Синьорелли
8
Синьорелли
11
Кроче
10
Диуссе
10
Роналдо
10
Роналдо
10
Диуссе
7
Маккароне
9
Мчедлидзе
9
Мчедлидзе
7
Маккароне
23
Бирса
29
Каччиаторе
29
Каччиаторе
23
Бирса
16
Радованович
69
Ригони
69
Ригони
16
Радованович
40
М'Поку
69
Меджиорини
69
Меджиорини
40
М'Поку
Остались в запасе
Эмполи
Кьево
27
Лука Биттанте
ЦЗ
24
Алессандро Пью
ЦФ
1
Маурицио Пульези
ВР
31
Микеле Кампорезе
ЦЗ
21
Андреа Коста
ЦЗ
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
6
Джошуа Брилланте
ПП
Главный тренер
Марко Джампаоло
32
Вальтер Брессан
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
10
Андерс Кристиансен
ЦП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
45
Роберто Инглесе
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Остались в запасе
27
Лука Биттанте
ЦЗ
24
Алессандро Пью
ЦФ
1
Маурицио Пульези
ВР
31
Микеле Кампорезе
ЦЗ
21
Андреа Коста
ЦЗ
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
6
Джошуа Брилланте
ПП
Остались в запасе
32
Вальтер Брессан
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
10
Андерс Кристиансен
ЦП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
45
Роберто Инглесе
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Главный тренер
Роландо Маран
Статистика матча Эмполи - Кьево
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
- : -
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Эмполи
0 : 2
23.10.2026
Виченца
Италия. Серия В, 7 тур
Асколи
1 : 1
17.10.2026
Эмполи
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Информация о матче
Главный судья:
Маурицио Мариани
(Рим)
Стадион:
Карло Кастеллани
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