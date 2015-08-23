Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Псков - Текстильщик
Псков - Текстильщик: обзор матча 23 августа 2015
Псков
23.08.2015, воскресенье, 18:00
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 6 тур
1 : 1
Завершен
Текстильщик
22'
А. Шишаев
6'
М. Сагиров
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Псков - Текстильщик
Желтая карточка
К. Турчин
89'
79'
Замена
А. Борунов
️️️️
А. Щаницин
Желтая карточка
А. Почипов
78'
Замена
В. Сакадеев
️️️️
А. Шишаев
78'
74'
Замена
Е. Попов
️️️️
С. Орлов
63'
Замена
А. Сергулев
️️️️
А. Буданов
58'
Замена
М. Зимарев
️️️️
А. Тюргашкин
48'
Желтая карточка
А. Буданов
Замена
С. Бухаров
️️️️
Д. Поляков
46'
Желтая карточка
В. Алейников
45'
ГОЛ! 1:1!
А. Шишаев
22'
16'
Желтая карточка
П. Янзин
6'
ГОЛ! 0:1!
М. Сагиров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Псков
32
Антон Смыслов
ВР
5
Антон Ременчик
ЦЗ
6
Игорь Курбанов
ЦЗ
15
Кирилл Турчин
ЦЗ
3
Андрей Крупенин
ЦЗ
38
Василий Алейников
ОП
14
Дмитрий Прошин
ЦП
35
Денис Поляков
ЦП
19
Максим Бобылев
ЦП
47
Андрей Почипов
ЦП
17
Антон Шишаев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Васильев
Текстильщик
1
Андрей Романов
ВР
3
Сергей Костин
ЦЗ
25
Илья Сысоев
ЦЗ
2
Петр Янзин
ЦЗ
5
Юрий Морозов
ЦЗ
11
Марат Сагиров
ЛП
8
Виталий Диков
ЦП
7
Алексей Тюргашкин
ЦП
44
Александр Буданов
ЦП
13
Александр Щаницин
АП
5
Сергей Орлов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Тихонов
Псков
16
Дмитрий Тихомиров
ВР
29
Сергей Бухаров
ЦЗ
17
Александр Зуев
ЦЗ
33
Владислав Волков
ЦЗ
22
Максим Булимов
ЦП
60
Владислав Сакадеев
ЦФ
Текстильщик
16
Рудольф Чесалов
ВР
2
Роман Путилин
ЦЗ
34
Иван Рыжаков
ЦП
12
Александр Борунов
ЦП
19
Евгений Попов
ЦП
15
Максим Зимарев
ЦП
9
Алексей Сергулев
ЦФ
4-1-4-1
32
Смыслов
5
Ременчик
15
Турчин
3
Крупенин
6
Курбанов
38
Алейников
14
Прошин
19
Бобылев
47
Почипов
35
Поляков
17
Шишаев
4-4-1-1
1
Романов
25
Сысоев
2
Янзин
5
Морозов
3
Костин
8
Диков
7
Тюргашкин
44
Буданов
11
Сагиров
13
Щаницин
5
Орлов
35
Поляков
29
Бухаров
29
Бухаров
35
Поляков
17
Шишаев
60
Сакадеев
60
Сакадеев
17
Шишаев
13
Щаницин
12
Борунов
12
Борунов
13
Щаницин
5
Орлов
19
Попов
19
Попов
5
Орлов
44
Буданов
9
Сергулев
9
Сергулев
44
Буданов
7
Тюргашкин
15
Зимарев
15
Зимарев
7
Тюргашкин
Остались в запасе
Псков
Текстильщик
17
Александр Зуев
ЦЗ
33
Владислав Волков
ЦЗ
22
Максим Булимов
ЦП
16
Дмитрий Тихомиров
ВР
Главный тренер
Игорь Васильев
34
Иван Рыжаков
ЦП
2
Роман Путилин
ЦЗ
16
Рудольф Чесалов
ВР
Главный тренер
Игорь Тихонов
Остались в запасе
17
Александр Зуев
ЦЗ
33
Владислав Волков
ЦЗ
22
Максим Булимов
ЦП
16
Дмитрий Тихомиров
ВР
Остались в запасе
34
Иван Рыжаков
ЦП
2
Роман Путилин
ЦЗ
16
Рудольф Чесалов
ВР
Главный тренер
Игорь Васильев
Главный тренер
Игорь Тихонов
Статистика матча Псков - Текстильщик
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Псков
Россия. Кубок, 1 раунд
Псков
1 : 2
31.07.2024
Луки-Энергия
Россия. Кубок, 1/256 финала
Псков
2 : 3
02.08.2023
Луки-Энергия
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 16 тур
Звезда
0 : 1
02.11.2019
Псков
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 15 тур
Псков
0 : 2
26.10.2019
Ленинградец
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 14 тур
Велес
6 : 0
18.10.2019
Псков
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Волга
1 : 1
31.10.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Текстильщик
2 : 1
18.10.2026
Челябинск
Россия. Кубок, 1/2 финала
Чертаново
2 : 1
14.10.2026
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Илья Парфентьев
(Санкт-Петербург)
Стадион:
747
Новости команд
Все
Псков
Текстильщик
Определен фактор, который может погубить «Спартак»
12 ноября
11
«Волга» – «Текстильщик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Первая лига России: шансы «Волги Ульяновск» и «Текстильщика» на победу в матче 16-го тура
30 октября
«Текстильщик» – «Сочи»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Первая лига России: шансы «Текстильщика» и «Сочи» на победу в матче 15-го тура
23 октября
Президент «Пскова-747»: «Спартак» и «Зенит» играют на народные деньги. Газ и недра тоже принадлежат народу»
2020.04.14 15:12
26
Экс-защитник «Арсенала» Ершов дисквалифицирован на четыре года за допинг
2018.11.07 13:13
5
Экс-защитник «Арсенала» Ершов уличен в применении допинга. Игрок признал свою вину
2018.10.02 16:16
3
Определен фактор, который может погубить «Спартак»
12 ноября
11
«Волга» – «Текстильщик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Первая лига России: шансы «Волги Ульяновск» и «Текстильщика» на победу в матче 16-го тура
30 октября
«Текстильщик» – «Сочи»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Первая лига России: шансы «Текстильщика» и «Сочи» на победу в матче 15-го тура
23 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+