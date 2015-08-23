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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Марсель - Труа
Марсель - Труа: обзор матча 23 августа 2015
Марсель
23.08.2015, воскресенье, 22:00
Франция. Лига 1, 3 тур
6 : 0
Завершен
Труа
19'
А. Баррада
47'
Л. Диарра
56'
М. Батшуайи
63'
Л. Окампос
87'
Р. Алессандрини
90'
М. Батшуайи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марсель - Труа
ГОЛ! 6:0!
М. Батшуайи
Пас отдал
Р. Алессандрини
90'
ГОЛ! 5:0!
Р. Алессандрини
Пас отдал
М. Батшуайи
87'
Замена
Б. Сарр
️️️️
Р. Кабелла
76'
69'
Желтая карточка
Б. Переа
68'
Замена
Б. Переа
️️️️
Т. Аяссе
Замена
С. Спаранья
️️️️
Л. Диарра
65'
ГОЛ! 4:0!
Л. Окампос
Пас отдал
Р. Алессандрини
63'
59'
Замена
Б. Ниве
️️️️
М. Коне
Замена
Л. Окампос
️️️️
А. Баррада
59'
ГОЛ! 3:0!
М. Батшуайи
Пас отдал
Р. Кабелла
56'
ГОЛ! 2:0!
Л. Диарра
Пас отдал
А. Баррада
47'
34'
Замена
К. Отон
️️️️
Й. Кур
Желтая карточка
М. Лемина
28'
ГОЛ! 1:0!
А. Баррада
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
99
Марио Лемина
ОП
19
Лассана Диарра
ЦП
7
Ромэйн Алессандрини
ЦП
10
Абделазиз Баррада
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Труа
1
Денис Петрич
ВР
29
Жесси Пи
ВР
21
Мори Коне
ЦЗ
20
Матье Санер
ЦЗ
7
Жонатан Мартинс Перейра
ЦЗ
4
Томас Аяссе
ЦП
23
Фабьен Камю
ЦП
8
Стефан Дарбио
ЦП
8
Йоанн Кур
ЦП
24
Лоссеми Карабуе
ЦП
10
Корентен Жан
ЦФ
Главный тренер
Жан-Марк Фурлан
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
33
Стефан Спаранья
ЦЗ
21
Дория
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
99
Франк Ангисса
ЦП
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
Труа
13
Поль Бернардони
ВР
15
Карим Азамум
ЦЗ
14
Тиаго Хавьер
ЦП
29
Куэнтин Отон
ЦП
10
Бенжамин Ниве
ЦП
19
Джимми Кабо
ПВ
34
Брайан Переа
ЦФ
4-1-3-1-1
30
Манданда
23
Менди
63
Н'Кулу
4
Рекик
22
Манкильо
99
Лемина
19
Диарра
7
Алессандрини
10
Баррада
5
Кабелла
44
Батшуайи
3-5-1
1
Петрич
21
Коне
20
Санер
7
Мартинс Перейра
4
Аяссе
8
Дарбио
8
Кур
24
Карабуе
23
Камю
10
Жан
19
Диарра
33
Спаранья
33
Спаранья
19
Диарра
5
Кабелла
70
Сарр
70
Сарр
5
Кабелла
10
Баррада
7
Окампос
7
Окампос
10
Баррада
8
Кур
29
Отон
29
Отон
8
Кур
21
Коне
10
Ниве
10
Ниве
21
Коне
4
Аяссе
34
Переа
34
Переа
4
Аяссе
Остались в запасе
Марсель
Труа
99
Франк Ангисса
ЦП
16
Йоанн Пеле
ВР
21
Дория
ЦЗ
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
15
Карим Азамум
ЦЗ
19
Джимми Кабо
ПВ
13
Поль Бернардони
ВР
14
Тиаго Хавьер
ЦП
Главный тренер
Жан-Марк Фурлан
Остались в запасе
99
Франк Ангисса
ЦП
16
Йоанн Пеле
ВР
21
Дория
ЦЗ
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
Остались в запасе
15
Карим Азамум
ЦЗ
19
Джимми Кабо
ПВ
13
Поль Бернардони
ВР
14
Тиаго Хавьер
ЦП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Главный тренер
Жан-Марк Фурлан
Статистика матча Марсель - Труа
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
- : -
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Труа
1 : 3
17.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 6 тур
Труа
0 : 2
11.10.2026
Марсель
Информация о матче
Главный судья:
Тони Шапрон
(Флерс)
Помощники судьи:
Николя Дано
Александр Вияла
Резервный судья:
Жереми Стина
Стадион:
Велодром
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 3
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