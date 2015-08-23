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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Арсенал - Волгарь
Арсенал - Волгарь: обзор матча 23 августа 2015
Арсенал
23.08.2015, воскресенье, 19:00
Россия. ФНЛ, 8 тур
1 : 1
Завершен
Волгарь
6'
П. Деобальд
90+3'
А. Байрыев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Волгарь
90'
+3
ГОЛ! 1:1!
А. Байрыев
Замена
Г. Вуйович
️️️️
А. Кутьин
90'
+1
83'
Замена
Р. Болов
️️️️
Е. Стешин
Замена
А. Хагуш
️️️️
В. Федотов
79'
75'
Замена
Т. Букия
️️️️
М. Яковлев
74'
Замена
О. Алейник
️️️️
Д. Иванов
Замена
А. Дудолев
️️️️
П. Деобальд
71'
65'
Желтая карточка
Б. Петрович
59'
Замена
А. Сутормин
️️️️
А. Елисеев
ГОЛ! 1:0!
П. Деобальд
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
16
Сергей Котов
ВР
8
Лукаш Тесак
ЛЗ
23
Игорь Калешин
ЦЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
18
Младен Кашчелан
ОП
19
Виталий Федотов
ЦП
20
Вадим Стеклов
ЦП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
57
Павел Деобальд
АП
48
Александр Кутьин
ЦФ
Главный тренер
Виктор Булатов
Волгарь
88
Степан Сикач
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
28
Азат Байрыев
ЦЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
7
Эльбрус Зураев
ПЗ
9
Максим Яковлев
ЦП
11
Бранимир Петрович
ЦП
10
Иванс Лукьяновс
ЦП
4
Александр Елисеев
ЦП
13
Александр Алхазов
ЦФ
Арсенал
22
Игорь Кот
ВР
14
Анри Хагуш
ПЗ
27
Сергей Игнатьев
ЛП
2
Александр Димидко
ЦП
18
Артем Дудолев
ПП
14
Сергей Маслов
ЦФ
18
Горан Вуйович
ЦФ
Волгарь
71
Станислав Бучнев
ВР
11
Алексей Сутормин
ПЗ
33
Станислав Мурихин
ЛП
34
Олег Алейник
ЛП
10
Руслан Газзаев
ЦП
10
Темури Букия
ЦП
88
Руслан Болов
ЦФ
4-1-3-1-1
16
Котов
8
Тесак
23
Калешин
71
Денисов
22
Ершов
18
Кашчелан
19
Федотов
20
Стеклов
7
Берхамов
57
Деобальд
48
Кутьин
3-2-4-1
88
Сикач
28
Байрыев
13
Иванов
76
Стешин
7
Зураев
32
Терехов
11
Петрович
10
Лукьяновс
4
Елисеев
9
Яковлев
13
Алхазов
19
Федотов
14
Хагуш
14
Хагуш
19
Федотов
57
Деобальд
18
Дудолев
18
Дудолев
57
Деобальд
48
Кутьин
18
Вуйович
18
Вуйович
48
Кутьин
9
Яковлев
10
Букия
10
Букия
9
Яковлев
4
Елисеев
11
Сутормин
11
Сутормин
4
Елисеев
13
Иванов
34
Алейник
34
Алейник
13
Иванов
76
Стешин
88
Болов
88
Болов
76
Стешин
Остались в запасе
Арсенал
Волгарь
22
Игорь Кот
ВР
27
Сергей Игнатьев
ЛП
2
Александр Димидко
ЦП
14
Сергей Маслов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Булатов
10
Руслан Газзаев
ЦП
71
Станислав Бучнев
ВР
33
Станислав Мурихин
ЛП
Остались в запасе
22
Игорь Кот
ВР
27
Сергей Игнатьев
ЛП
2
Александр Димидко
ЦП
14
Сергей Маслов
ЦФ
Остались в запасе
10
Руслан Газзаев
ЦП
71
Станислав Бучнев
ВР
33
Станислав Мурихин
ЛП
Главный тренер
Виктор Булатов
Статистика матча Арсенал - Волгарь
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 1
16.09.2026
Арсенал
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Федотов
(Москва)
Стадион:
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