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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Факел - Луч
Факел - Луч: обзор матча 23 августа 2015
Факел
23.08.2015, воскресенье, 19:00
Россия. ФНЛ, 8 тур
2 : 0
Завершен
Луч
4'
А. Рылов
67'
А. Рылов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Факел - Луч
Замена
А. Дутов
️️️️
Д. Коробов
90'
+3
Замена
Г. Бурнаш
️️️️
Д. Тихий
82'
Замена
А. Заболотный
️️️️
И. Альшин
76'
68'
Замена
И. Столбовой
️️️️
С. Колычев
ГОЛ! 2:0!
А. Рылов
67'
64'
Замена
М. Зюзин
️️️️
С. Пономаренко
59'
Замена
М. Вотинов
️️️️
Р. Гордиенко
15'
Желтая карточка
М. Казанков
ГОЛ! 1:0!
А. Рылов
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Факел
1
Александр Саутин
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
23
Павел Могилевский
ЦЗ
29
Виталий Шахов
ЦЗ
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
27
Андрей Мурнин
ЦП
7
Артем Бекетов
ЦП
56
Даниил Гриднев
ЦП
7
Дмитрий Коробов
АП
10
Артур Рылов
ПП
10
Ильнур Альшин
ПВ
Главный тренер
Павел Гусев
Луч
56
Александр Довбня
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
4
Олег Бабенков
ЛЗ
67
Сергей Колычев
ЦЗ
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
10
Михаил Козлов
ОП
44
Денис Клопков
ЦП
60
Максим Казанков
ПВ
18
Руслан Гордиенко
ЦФ
9
Руслан Корян
ЦФ
Факел
1
Антон Амельченко
ВР
93
Георгий Бурнаш
ЦЗ
9
Николай Жиляев
ЛП
25
Алексей Турик
ЛП
66
Александр Дутов
ОП
91
Антон Заболотный
ЦФ
17
Михаил Бирюков
ЦФ
Луч
70
Александр Котляров
ВР
2
Вячеслав Кренделев
ЛЗ
3
Альберт Гаджибеков
ЦЗ
3
Максим Насадюк
ЦП
15
Максим Зюзин
ЦП
24
Иван Столбовой
ЦФ
45
Максим Вотинов
ЦФ
4-4-2
1
Саутин
71
Багаев
29
Шахов
15
Тихий
23
Могилевский
27
Мурнин
7
Бекетов
56
Гриднев
10
Рылов
7
Коробов
10
Альшин
3-3-1-1-2
56
Довбня
67
Колычев
55
Гузь
12
Пономаренко
28
Семенов
10
Козлов
4
Бабенков
44
Клопков
60
Казанков
9
Корян
18
Гордиенко
15
Тихий
93
Бурнаш
93
Бурнаш
15
Тихий
7
Коробов
66
Дутов
66
Дутов
7
Коробов
10
Альшин
91
Заболотный
91
Заболотный
10
Альшин
12
Пономаренко
15
Зюзин
15
Зюзин
12
Пономаренко
67
Колычев
24
Столбовой
24
Столбовой
67
Колычев
18
Гордиенко
45
Вотинов
45
Вотинов
18
Гордиенко
Остались в запасе
Факел
Луч
1
Антон Амельченко
ВР
9
Николай Жиляев
ЛП
25
Алексей Турик
ЛП
17
Михаил Бирюков
ЦФ
Главный тренер
Павел Гусев
3
Альберт Гаджибеков
ЦЗ
3
Максим Насадюк
ЦП
70
Александр Котляров
ВР
2
Вячеслав Кренделев
ЛЗ
Остались в запасе
1
Антон Амельченко
ВР
9
Николай Жиляев
ЛП
25
Алексей Турик
ЛП
17
Михаил Бирюков
ЦФ
Остались в запасе
3
Альберт Гаджибеков
ЦЗ
3
Максим Насадюк
ЦП
70
Александр Котляров
ВР
2
Вячеслав Кренделев
ЛЗ
Главный тренер
Павел Гусев
Статистика матча Факел - Луч
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
- : -
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Центральный
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