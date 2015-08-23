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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лорьян - Сент-Этьен
Лорьян - Сент-Этьен: обзор матча 23 августа 2015
Лорьян
23.08.2015, воскресенье, 18:00
Франция. Лига 1, 3 тур
0 : 1
Завершен
Сент-Этьен
87'
Р. Амума
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лорьян - Сент-Этьен
90'
Замена
Ж. Бризон
️️️️
Р. Амума
87'
ГОЛ! 0:1!
Р. Амума
Пас отдал
Н. Мопе
Замена
Б. Жанно
️️️️
Б. Муканджо
85'
Замена
Р. Филиппото
️️️️
Р. Геррейру
78'
65'
Желтая карточка
К. Монне-Паке
65'
Замена
Н. Мопе
️️️️
Н. Ру
60'
Желтая карточка
Р. Амума
58'
Замена
Б. Корнье
️️️️
В. Эйссерик
31'
Желтая карточка
М. Баял Салл
Замена
Ф. Шажно
️️️️
Д. Буанга
3'
Красная карточка
Б. Леком
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лорьян
23
Бенжамин Леком
ВР
17
Валид Меслуб
ВР
25
Венсан Ле Гофф
ЛЗ
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
6
Весли Лаутоа
ЦЗ
5
Ламин Коне
ЦЗ
14
Франсуа Беллуджу
ЦЗ
89
Ламин Гассама
ЦЗ
99
Денис Буанга
ЛВ
22
Дидье Ндонг
ЦП
12
Бенджамин Муканджо
АП
Сент-Этьен
16
Стефан Руффье
ВР
19
Флорентен Погба
ЦЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
39
Пьер-Ивес Полома
ЦЗ
26
Мустафа Баял Салл
ЦЗ
18
Фабьен Лемуан
ЦП
9
Валентин Эйссерик
ЦП
11
Жереми Клеман
ЦП
17
Ромен Амума
ЦФ
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
26
Нолан Ру
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Лорьян
30
Флоран Шажно
ВР
2
Папе Пайе
ЦЗ
12
Ромен Филиппото
ЛВ
7
Морике Фофана
ЛВ
20
Ален Траоре
ЦП
28
Максим Бартельмэ
ЛФ
9
Бенжамин Жанно
ЦФ
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
29
Франсуа Клер
ПЗ
17
Венсан Пажо
ЦП
4
Исмаэль Диоманд
ЦП
10
Бенжамин Корнье
ЦП
27
Жонатан Бризон
ЦП
11
Нил Мопе
ЦФ
3-2-1-2
23
Леком
5
Коне
14
Беллуджу
89
Гассама
22
Геррейру
25
Ле Гофф
22
Ндонг
99
Буанга
12
Муканджо
4-3-3
16
Руффье
28
Теофил-Катерин
39
Полома
26
Баял Салл
19
Погба
18
Лемуан
9
Эйссерик
11
Клеман
26
Ру
22
Монне-Паке
17
Амума
22
Геррейру
12
Филиппото
12
Филиппото
22
Геррейру
99
Буанга
30
Шажно
30
Шажно
99
Буанга
12
Муканджо
9
Жанно
9
Жанно
12
Муканджо
9
Эйссерик
10
Корнье
10
Корнье
9
Эйссерик
17
Амума
27
Бризон
27
Бризон
17
Амума
26
Ру
11
Мопе
11
Мопе
26
Ру
Остались в запасе
Лорьян
Сент-Этьен
7
Морике Фофана
ЛВ
2
Папе Пайе
ЦЗ
20
Ален Траоре
ЦП
28
Максим Бартельмэ
ЛФ
40
Жесси Мулен
ВР
29
Франсуа Клер
ПЗ
17
Венсан Пажо
ЦП
4
Исмаэль Диоманд
ЦП
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Остались в запасе
7
Морике Фофана
ЛВ
2
Папе Пайе
ЦЗ
20
Ален Траоре
ЦП
28
Максим Бартельмэ
ЛФ
Остались в запасе
40
Жесси Мулен
ВР
29
Франсуа Клер
ПЗ
17
Венсан Пажо
ЦП
4
Исмаэль Диоманд
ЦП
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Статистика матча Лорьян - Сент-Этьен
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Франция. Лига 1, 6 тур
Лорьян
1 : 0
10.10.2026
Париж
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Информация о матче
Главный судья:
Франк Шнедер
(Марсель)
Помощники судьи:
Николя Эннино
Жюльен Паселли
Резервный судья:
Александр Пьерро Ньель
Стадион:
Мустуар
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