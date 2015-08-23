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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Милан
Фиорентина - Милан: обзор матча 23 августа 2015
Фиорентина
23.08.2015, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 1 тур
2 : 0
Завершен
Милан
38'
М. Алонсо
56'
Й. Иличич (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Милан
Замена
М. Суарес
️️️️
Ф. Бернардески
81'
78'
Замена
А. Черчи
️️️️
К. Бакка
70'
Замена
А. Ночерино
️️️️
А. Бертолаччи
Замена
М. Суарес
️️️️
Й. Иличич
67'
Замена
Д. Астори
️️️️
Ф. Ронкалья
59'
Желтая карточка
Ф. Бернардески
58'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Й. Иличич
56'
55'
Желтая карточка
А. Романьоли
Желтая карточка
Й. Иличич
45'
39'
Замена
К. Сапата
️️️️
К. Хонда
ГОЛ! 1:0!
М. Алонсо
38'
37'
Желтая карточка
Д. Бонавентура
36'
Вторая желтая
Р. Эли
Желтая карточка
Ф. Ронкалья
31'
9'
Желтая карточка
Р. Эли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
2
Гонсало
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
6
Борха Валеро
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
72
Йосип Иличич
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Милан
13
Диего Лопес
ВР
13
Лука Антонелли
ЦЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
34
Найджел Де Йонг
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
4
Луис Адриано
ЦФ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Фиорентина
19
Лука Леццерини
ВР
55
Луиджи Сепе
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
15
Хосе Мария Басанта
ЦЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
15
Матиас Весино
ЦП
14
Матиас Фернандес
ЦП
18
Николо Фацци
ЦФ
15
Хума Бабакар
ЦФ
25
Джузеппе Росси
ЦФ
Милан
32
Кристиан Аббьяти
ВР
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
15
Андреа Поли
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
23
Антонио Ночерино
ЦП
10
Сусо
ПВ
7
Алессио Черчи
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
3-2-2-1-2
16
Тэтэрушану
12
Жилберто
4
Томович
2
Гонсало
3
Алонсо
14
Ронкалья
6
Валеро
47
Бадель
10
Бернардески
9
Калинич
72
Иличич
4-4-2
13
Лопес
22
Де Шильо
19
Эли
26
Романьоли
13
Антонелли
34
Де Йонг
7
Бонавентура
3
Хонда
91
Бертолаччи
70
Бакка
4
Адриано
72
Иличич
4
Суарес
4
Суарес
72
Иличич
14
Ронкалья
13
Астори
13
Астори
14
Ронкалья
3
Хонда
25
Сапата
25
Сапата
3
Хонда
91
Бертолаччи
23
Ночерино
23
Ночерино
91
Бертолаччи
70
Бакка
7
Черчи
7
Черчи
70
Бакка
Остались в запасе
Фиорентина
Милан
9
Анте Ребич
ЛВ
18
Николо Фацци
ЦФ
19
Лука Леццерини
ВР
55
Луиджи Сепе
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
15
Хосе Мария Басанта
ЦЗ
15
Матиас Весино
ЦП
14
Матиас Фернандес
ЦП
15
Хума Бабакар
ЦФ
25
Джузеппе Росси
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
32
Кристиан Аббьяти
ВР
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
15
Андреа Поли
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
10
Сусо
ПВ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Остались в запасе
9
Анте Ребич
ЛВ
18
Николо Фацци
ЦФ
19
Лука Леццерини
ВР
55
Луиджи Сепе
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
15
Хосе Мария Басанта
ЦЗ
15
Матиас Весино
ЦП
14
Матиас Фернандес
ЦП
15
Хума Бабакар
ЦФ
25
Джузеппе Росси
ЦФ
Остались в запасе
32
Кристиан Аббьяти
ВР
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
15
Андреа Поли
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
10
Сусо
ПВ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Главный тренер
Синиша Михайлович
Статистика матча Фиорентина - Милан
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Валери
(Рим)
Стадион:
Артемио Франки
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол
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