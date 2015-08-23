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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Спартак-2 - СКА-Хабаровск
Спартак-2 - СКА-Хабаровск: обзор матча 23 августа 2015
Спартак-2
23.08.2015, воскресенье, 17:30
Россия. ФНЛ, 8 тур
1 : 0
Завершен
СКА-Хабаровск
61'
А. Пуцко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак-2 - СКА-Хабаровск
88'
Желтая карточка
А. Киреев
Замена
В. Обухов
️️️️
Г. Мелкадзе
86'
Замена
А. Козлов
️️️️
В. Кротов
71'
Желтая карточка
Д. Кутин
70'
70'
Замена
Р. Умаров
️️️️
Д. Гатикоев
Замена
А. Гулиев
️️️️
К. Савичев
67'
61'
Замена
К. Аладашвили
️️️️
А. Купчин
ГОЛ! 1:0!
А. Пуцко
61'
46'
Замена
Н. Калинский
️️️️
П. Карасев
Замена
А. Зуев
️️️️
А. Самсонов
46'
44'
Желтая карточка
И. Удалый
44'
Желтая карточка
М. Попов
Желтая карточка
Г. Мелкадзе
44'
Желтая карточка
А. Тимофеев
35'
Желтая карточка
И. Кутепов
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак-2
1
Антон Митрюшкин
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
44
Николай Фадеев
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
8
Артем Самсонов
ЦП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
Главный тренер
Евгений Бушманов
СКА-Хабаровск
99
Юрий Дюпин
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
85
Михаил Попов
ЛЗ
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
88
Андрей Киреев
ЦЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
5
Антон Купчин
ПЗ
18
Павел Карасев
ОП
32
Вадим Минич
ЦП
23
Сергей Ваганов
ЦП
23
Давид Гатикоев
ЦФ
Главный тренер
Александр Горбачев
Спартак-2
47
Михаил Филиппов
ВР
44
Айдар Лисинков
ЦЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
60
Владимир Зубарев
ОП
99
Аяз Гулиев
ЦП
7
Александр Козлов
ПП
13
Владимир Обухов
ЦФ
СКА-Хабаровск
1
Ренат Соколов
ВР
11
Кахабер Аладашвили
ЦЗ
19
Василий Плетин
ЦП
78
Николай Калинский
ЦП
11
Ризван Умаров
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Митрюшкин
4
Савичев
15
Пуцко
2
Кутепов
5
Кутин
94
Тимофеев
44
Фадеев
8
Самсонов
52
Леонтьев
57
Кротов
77
Мелкадзе
3-3-2-1
99
Дюпин
5
Нестеренко
88
Киреев
3
Удалый
5
Купчин
18
Карасев
85
Попов
32
Минич
23
Ваганов
23
Гатикоев
8
Самсонов
17
Зуев
17
Зуев
8
Самсонов
4
Савичев
99
Гулиев
99
Гулиев
4
Савичев
57
Кротов
7
Козлов
7
Козлов
57
Кротов
77
Мелкадзе
13
Обухов
13
Обухов
77
Мелкадзе
5
Купчин
11
Аладашвили
11
Аладашвили
5
Купчин
18
Карасев
78
Калинский
78
Калинский
18
Карасев
23
Гатикоев
11
Умаров
11
Умаров
23
Гатикоев
Остались в запасе
Спартак-2
СКА-Хабаровск
44
Айдар Лисинков
ЦЗ
47
Михаил Филиппов
ВР
60
Владимир Зубарев
ОП
Главный тренер
Евгений Бушманов
1
Ренат Соколов
ВР
19
Василий Плетин
ЦП
Главный тренер
Александр Горбачев
Остались в запасе
44
Айдар Лисинков
ЦЗ
47
Михаил Филиппов
ВР
60
Владимир Зубарев
ОП
Остались в запасе
1
Ренат Соколов
ВР
19
Василий Плетин
ЦП
Главный тренер
Евгений Бушманов
Главный тренер
Александр Горбачев
Статистика матча Спартак-2 - СКА-Хабаровск
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Искра
2 : 5
31.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Муром
3 : 1
25.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
Звезда
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Белов
(Нижний Новгород)
Стадион:
Спартак им. Игоря Нетто
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