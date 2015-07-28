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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 1
СКА-Ростов - Краснодар-2
СКА-Ростов - Краснодар-2: обзор матча 28 июля 2015
СКА-Ростов
28.07.2015, вторник, 18:00
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 2 тур
0 : 3
Завершен
Краснодар-2
42'
И. Белоус
49'
П. Марушко
67'
Д. Воробьев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СКА-Ростов - Краснодар-2
90'
Замена
Н. Гаджиев
️️️️
А. Батютин
89'
Замена
В. Стежко
️️️️
И. Белоус
80'
Замена
В. Черов
️️️️
Д. Воробьев
Замена
Т. Кудзиев
️️️️
А. Соболь
76'
Замена
Н. Казаченко
️️️️
С. Рябоконь
68'
67'
ГОЛ! 0:3!
Д. Воробьев
Замена
В. Ларинов
️️️️
М. Светозаров
55'
49'
ГОЛ! 0:2!
П. Марушко
46'
Замена
П. Марушко
️️️️
Д. Фомин
Замена
А. Маренич
️️️️
Р. Ходунов
46'
42'
ГОЛ! 0:1!
И. Белоус
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Ростов
61
Иннокентий Колесов
ВР
5
Василий Мироник
ЛЗ
3
Михаил Борисов
ЦЗ
3
Степан Рябоконь
ЦЗ
77
Девико Хинчагов
ЦП
6
Артем Соболь
ЦП
13
Евгений Пронин
ЦП
10
Михаил Светозаров
ЦП
61
Артем Геворкян
ЦФ
9
Александр Подбельцев
ЦФ
81
Роман Ходунов
ЦФ
Краснодар-2
78
Денис Кавлинов
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
77
Максим Старков
ЦЗ
48
Александр Марченко
ЦЗ
81
Евгений Нестеренко
ЦЗ
72
Андрей Батютин
ЛВ
74
Даниил Фомин
ОП
96
Илья Борисов
ЦП
10
Илья Жигулев
ЦП
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
24
Илья Белоус
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Кудинов
СКА-Ростов
95
Сергей Будко
ВР
3
Николай Казаченко
ЦЗ
5
Евгений Охрименко
ПЗ
71
Александр Маренич
ЛП
11
Влад Ларинов
ЦП
52
Таймураз Кудзиев
ЦП
11
Дмитрий Вебер
АП
Краснодар-2
61
Дмитрий Горячкин
ВР
5
Виталий Стежко
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
53
Павел Марушко
ЦФ
97
Нурик Гаджиев
ЦФ
3-4-3
61
Колесов
5
Мироник
3
Рябоконь
3
Борисов
77
Хинчагов
13
Пронин
10
Светозаров
6
Соболь
81
Ходунов
9
Подбельцев
61
Геворкян
4-1-2-1-2
78
Кавлинов
77
Старков
48
Марченко
81
Нестеренко
3
Гогличидзе
74
Фомин
96
Борисов
10
Жигулев
72
Батютин
24
Белоус
10
Воробьев
3
Рябоконь
3
Казаченко
3
Казаченко
3
Рябоконь
10
Светозаров
11
Ларинов
11
Ларинов
10
Светозаров
6
Соболь
52
Кудзиев
52
Кудзиев
6
Соболь
81
Ходунов
71
Маренич
71
Маренич
81
Ходунов
74
Фомин
53
Марушко
53
Марушко
74
Фомин
10
Воробьев
2
Черов
2
Черов
10
Воробьев
24
Белоус
5
Стежко
5
Стежко
24
Белоус
72
Батютин
97
Гаджиев
97
Гаджиев
72
Батютин
Остались в запасе
СКА-Ростов
Краснодар-2
95
Сергей Будко
ВР
5
Евгений Охрименко
ПЗ
11
Дмитрий Вебер
АП
61
Дмитрий Горячкин
ВР
Главный тренер
Дмитрий Кудинов
Остались в запасе
95
Сергей Будко
ВР
5
Евгений Охрименко
ПЗ
11
Дмитрий Вебер
АП
Остались в запасе
61
Дмитрий Горячкин
ВР
Главный тренер
Дмитрий Кудинов
Статистика матча СКА-Ростов - Краснодар-2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
СКА-Ростов
Россия. Кубок, 1/16 финала
Спартак Т
1 : 1
12.08.2026
СКА-Ростов
Россия. Кубок, 1/32 финала
СКА-Ростов
2 : 2
29.07.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 8 тур
СКА-Ростов
2 : 2
25.11.2023
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 7 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
19.11.2023
СКА-Ростов
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 6 тур
СКА-Ростов
1 : 0
15.11.2023
Победа
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 18 тур
Краснодар-2
2 : 3
16.11.2024
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 17 тур
Динамо Бр
2 : 2
09.11.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 16 тур
Краснодар-2
0 : 2
02.11.2024
Химик
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 15 тур
Торпедо Миасс
1 : 1
26.10.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Краснодар-2
1 : 3
20.10.2024
Волга
Информация о матче
Главный судья:
Андрей Юдин
(Волжский)
Стадион:
Локомотив
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