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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 1
Ангушт - Афипс
Ангушт - Афипс: обзор матча 28 июля 2015
Ангушт
28.07.2015, вторник, 17:00
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 2 тур
0 : 1
Завершен
Афипс
33'
О. Правило
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ангушт - Афипс
90'
+1
Желтая карточка
М. Петрук
89'
Желтая карточка
Р. Хибаба
88'
Желтая карточка
И. Юдин
71'
Замена
К. Белов
️️️️
А. Маслевский
Замена
И. Цуроев
️️️️
К. Михайлов
68'
Замена
О. Журавлев
️️️️
А. Барахоев
67'
Желтая карточка
А. Аушев
63'
46'
Замена
Р. Хибаба
️️️️
О. Ещенко
46'
Замена
А. Кирьян
️️️️
Ф. Черкасов
Желтая карточка
А. Барахоев
45'
33'
ГОЛ! 0:1!
О. Правило
Желтая карточка
З. Ахкильгов
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ангушт
1
Хазбулат Хамхоев
ВР
5
Апти Аушев
ЦЗ
14
Залим Кишев
ЦЗ
97
Хаваж Аушев
ЦЗ
22
Сергей Шаров
ОП
19
Константин Михайлов
ЦП
17
Альберт Прус
ЦП
10
Асланбек Конов
ЦП
7
Ахмед Барахоев
ЦП
15
Зелимхан Ахкильгов
ЦП
11
Заурбек Конов
ЦФ
Главный тренер
Геннадий Бондарук
Афипс
1
Евгений Шамрин
ВР
25
Олег Правило
ЦЗ
77
Виталий Ижик
ЦЗ
8
Георгий Микадзе
ЦЗ
4
Михаил Мулляр
ЦЗ
3
Иван Юдин
ЦЗ
10
Олег Ещенко
ЦП
22
Филипп Черкасов
ЦП
18
Максим Петрук
ЦП
9
Станислав Ваниев
ЦП
23
Артем Маслевский
ЦФ
Ангушт
28
Ибрагим Шибилов
ВР
4
Магомед Балаев
ЦЗ
55
Ибрагим Албогочиев
ЦП
20
Адам Коттоев
ЦП
32
Борис Мержоев
ЦФ
9
Ислам Цуроев
ЦФ
70
Олег Журавлев
ЦФ
Афипс
16
Владимир Чуев
ВР
15
Роман Хибаба
ЦЗ
95
Артем Кирьян
ЦЗ
37
Александр Коденец
ЦЗ
9
Алий Ешугов
ЦП
6
Константин Белов
ЦП
23
Денис Крылов
ЦФ
3-1-5-1
1
Хамхоев
5
Аушев
14
Кишев
97
Аушев
22
Шаров
17
Прус
10
Конов
7
Барахоев
15
Ахкильгов
19
Михайлов
11
Конов
3-2-4-1
1
Шамрин
8
Микадзе
4
Мулляр
3
Юдин
25
Правило
77
Ижик
22
Черкасов
18
Петрук
9
Ваниев
10
Ещенко
23
Маслевский
19
Михайлов
9
Цуроев
9
Цуроев
19
Михайлов
7
Барахоев
70
Журавлев
70
Журавлев
7
Барахоев
10
Ещенко
15
Хибаба
15
Хибаба
10
Ещенко
22
Черкасов
95
Кирьян
95
Кирьян
22
Черкасов
23
Маслевский
6
Белов
6
Белов
23
Маслевский
Остались в запасе
Ангушт
Афипс
55
Ибрагим Албогочиев
ЦП
4
Магомед Балаев
ЦЗ
32
Борис Мержоев
ЦФ
28
Ибрагим Шибилов
ВР
20
Адам Коттоев
ЦП
Главный тренер
Геннадий Бондарук
16
Владимир Чуев
ВР
9
Алий Ешугов
ЦП
37
Александр Коденец
ЦЗ
23
Денис Крылов
ЦФ
Остались в запасе
55
Ибрагим Албогочиев
ЦП
4
Магомед Балаев
ЦЗ
32
Борис Мержоев
ЦФ
28
Ибрагим Шибилов
ВР
20
Адам Коттоев
ЦП
Остались в запасе
16
Владимир Чуев
ВР
9
Алий Ешугов
ЦП
37
Александр Коденец
ЦЗ
23
Денис Крылов
ЦФ
Главный тренер
Геннадий Бондарук
Статистика матча Ангушт - Афипс
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Ангушт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Ангушт
2 : 1
31.10.2026
Нефтяник
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Динамо-2 Мх
0 : 0
25.10.2026
Ангушт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Ангушт
0 : 2
17.10.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Чайка-М
5 : 3
10.10.2026
Ангушт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Ангушт
1 : 0
03.10.2026
Победа
Афипс
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 34 тур
Машук-КМВ
0 : 0
27.05.2018
Афипс
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 33 тур
Афипс
2 : 0
20.05.2018
Дружба
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 32 тур
Краснодар-2
1 : 0
16.05.2018
Афипс
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 31 тур
Афипс
4 : 0
11.05.2018
СКА-Ростов
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
04.05.2018
Афипс
Информация о матче
Главный судья:
Дмитрий Недвижай
(Ставрополь)
Стадион:
Центральный им. Р. Аушева
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