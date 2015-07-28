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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
ЦРФСО - Волга
ЦРФСО - Волга: обзор матча 28 июля 2015
ЦРФСО
28.07.2015, вторник, 18:00
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 2 тур
1 : 2
Завершен
Волга
57'
Р. Быков
11'
С. Коровушкин
41'
Р. Урхов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦРФСО - Волга
90'
Замена
А. Назарько
️️️️
С. Коровушкин
Пенальти не реализован!
А. Прудников
88'
87'
Желтая карточка
А. Ахметгалимов
84'
Замена
А. Саргсян
️️️️
М. Киселев
77'
Замена
Е. Пышкин
️️️️
А. Соловьёв
71'
Желтая карточка
С. Алборов
Желтая карточка
М. Петрусев
65'
Желтая карточка
М. Терентьев
62'
Замена
А. Вшивцев
️️️️
А. Арлашин
59'
ГОЛ! 1:2!
Р. Быков
57'
51'
Желтая карточка
С. Настусенко
Замена
М. Петрусев
️️️️
Н. Коляев
46'
41'
ГОЛ! 0:2!
Р. Урхов
11'
ГОЛ! 0:1!
С. Коровушкин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦРФСО
55
Александр Радионов
ВР
22
Сергей Чернецов
ЦЗ
37
Максим Терентьев
ЦЗ
4
Денис Прокопенко
ЦЗ
3
Вячеслав Емельяненко
ЦЗ
88
Роман Быков
ЦП
25
Марат Ситдиков
ЦП
27
Андрей Арлашин
ЦП
10
Сергей Давыдов
ЦП
9
Андрей Прудников
ЦФ
20
Никита Коляев
ЦФ
Волга
37
Дмитрий Романенко
ВР
21
Дмитрий Лобанов
ЦЗ
5
Никита Сергеев
ЦЗ
11
Антон Соловьёв
ЛВ
18
Сергей Коровушкин
ЦП
77
Семен Настусенко
ЦП
40
Максим Киселев
ЦП
23
Сергей Алборов
ЦП
8
Артур Ахметгалимов
ЦП
10
Роман Урхов
ПВ
69
Артём Рощин
ЦФ
ЦРФСО
31
Алексей Березин
ВР
6
Никита Панькевич
ЦЗ
8
Михаил Петрусев
ЛВ
8
Роман Стёпин
ЦП
15
Даниил Митин
ЦП
23
Андрей Вшивцев
ЦФ
21
Игорь Сапронов
ЦФ
Волга
22
Петр Устинов
ВР
14
Илья Виноградов
ЦП
6
Максим Михеев
ЦП
11
Александр Назарько
ЦП
4
Асатур Саргсян
ЦП
26
Евгений Пышкин
ЦП
4-4-2
55
Радионов
22
Чернецов
4
Прокопенко
3
Емельяненко
37
Терентьев
88
Быков
27
Арлашин
10
Давыдов
25
Ситдиков
20
Коляев
9
Прудников
2-5-2-1
37
Романенко
21
Лобанов
5
Сергеев
18
Коровушкин
40
Киселев
23
Алборов
8
Ахметгалимов
77
Настусенко
10
Урхов
11
Соловьёв
69
Рощин
20
Коляев
8
Петрусев
8
Петрусев
20
Коляев
27
Арлашин
23
Вшивцев
23
Вшивцев
27
Арлашин
18
Коровушкин
11
Назарько
11
Назарько
18
Коровушкин
40
Киселев
4
Саргсян
4
Саргсян
40
Киселев
11
Соловьёв
26
Пышкин
26
Пышкин
11
Соловьёв
Остались в запасе
ЦРФСО
Волга
6
Никита Панькевич
ЦЗ
8
Роман Стёпин
ЦП
15
Даниил Митин
ЦП
21
Игорь Сапронов
ЦФ
31
Алексей Березин
ВР
14
Илья Виноградов
ЦП
6
Максим Михеев
ЦП
22
Петр Устинов
ВР
Остались в запасе
6
Никита Панькевич
ЦЗ
8
Роман Стёпин
ЦП
15
Даниил Митин
ЦП
21
Игорь Сапронов
ЦФ
31
Алексей Березин
ВР
Остались в запасе
14
Илья Виноградов
ЦП
6
Максим Михеев
ЦП
22
Петр Устинов
ВР
Статистика матча ЦРФСО - Волга
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
ЦРФСО
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 17 тур
ЦРФСО
0 : 3
29.05.2019
Знамя Труда
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 25 тур
ЦРФСО
0 : 3
26.05.2019
Казанка
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 24 тур
Торпедо Вл
3 : 0
20.05.2019
ЦРФСО
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 23 тур
ЦРФСО
0 : 3
11.05.2019
Велес
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 22 тур
Текстильщик
3 : 0
03.05.2019
ЦРФСО
Волга
Россия. Кубок, 1/256 финала
Волга
0 : 0
05.08.2020
Звезда
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 26 тур
Волга
2 : 3
04.06.2017
Строгино
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 25 тур
ЦРФСО
6 : 0
28.05.2017
Волга
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 24 тур
Волга
0 : 1
21.05.2017
Коломна
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 23 тур
Спартак К
4 : 0
14.05.2017
Волга
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Мамойко
(Санкт-Петербург)
Стадион:
СГАФКСТ
Новости команд
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