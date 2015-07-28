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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
ЦСКА - Спарта
ЦСКА - Спарта: обзор матча 28 июля 2015
ЦСКА
28.07.2015, вторник, 19:15
Лига чемпионов, 3 раунд
2 : 2
Ответный матч – 3 : 2
Завершен
Спарта
13'
А. Дзагоев
53'
З. Тошич
15'
К. Фатай
56'
Л. Крейчи
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Спарта
90'
+1
Замена
Я. Брабец
️️️️
Б. Докал
Желтая карточка
К. Страндберг
88'
Желтая карточка
П. Вернблум
85'
Замена
К. Страндберг
️️️️
З. Тошич
85'
83'
Замена
М. Пайшао
️️️️
Л. Крейчи
Замена
Г. Миланов
️️️️
А. Дзагоев
71'
66'
Желтая карточка
М. Матейовски
56'
ГОЛ! 2:2!
Л. Крейчи
Пас отдал
Л. Ваха
55'
Замена
Т. Конате
️️️️
К. Фатай
ГОЛ! 2:1!
З. Тошич
53'
Желтая карточка
З. Тошич
52'
Замена
Г. Щенников
️️️️
К. Набабкин
46'
44'
Желтая карточка
К. Фатай
42'
Желтая карточка
Л. Крейчи
Пенальти не реализован!
Б. Натхо
28'
27'
Желтая карточка
М. Холек
15'
ГОЛ! 1:1!
К. Фатай
ГОЛ! 1:0!
А. Дзагоев
Пас отдал
З. Тошич
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
19
Понтус Вернблум
ОП
26
Роман Еременко
ЦП
10
Бибрас Натхо
ЦП
66
Алан Дзагоев
ЦП
18
Зоран Тошич
ПП
7
Ахмед Муса
ПВ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Спарта
35
Давид Бичик
ВР
11
Матей Хибс
ЛЗ
26
Коста Намойнесу
ЛАЗ
25
Марио Холек
ЦЗ
17
Мартин Фридек
ПАЗ
23
Лукаш Маречек
ОП
8
Марек Матейовски
ОП
6
Лукаш Ваха
ОП
9
Борек Докал
(К)
ЦП
7
Кеинде Фатай
ЦФ
7
Ладислав Крейчи
ЦФ
Главный тренер
Зденек Щасны
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
19
Александр Цауня
ОП
17
Георгий Миланов
ЦП
10
Александр Головин
АП
10
Карлос Страндберг
ПВ
Спарта
1
Марек Штех
ВР
32
Михал Брезнаник
ЛЗ
14
Якуб Брабец
ЦЗ
17
Маркус Штайнхофер
ПЗ
18
Тьемоко Конате
ЦП
25
Йозеф Гушбауэр
ЦП
19
Марко Пайшао
ЦФ
4-1-4-1
35
Акинфеев
14
Набабкин
4
Игнашевич
6
Березуцкий
6
Фернандес
19
Вернблум
26
Еременко
10
Натхо
66
Дзагоев
18
Тошич
7
Муса
2-5-1-2
35
Бичик
25
Холек
11
Хибс
17
Фридек
23
Маречек
8
Матейовски
6
Ваха
26
Намойнесу
9
Докал
7
Крейчи
7
Фатай
18
Тошич
10
Страндберг
10
Страндберг
18
Тошич
14
Набабкин
42
Щенников
42
Щенников
14
Набабкин
66
Дзагоев
17
Миланов
17
Миланов
66
Дзагоев
7
Крейчи
19
Пайшао
19
Пайшао
7
Крейчи
9
Докал
14
Брабец
14
Брабец
9
Докал
7
Фатай
18
Конате
18
Конате
7
Фатай
Остались в запасе
ЦСКА
Спарта
1
Сергей Чепчугов
ВР
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
19
Александр Цауня
ОП
10
Александр Головин
АП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
1
Марек Штех
ВР
32
Михал Брезнаник
ЛЗ
17
Маркус Штайнхофер
ПЗ
25
Йозеф Гушбауэр
ЦП
Главный тренер
Зденек Щасны
Остались в запасе
1
Сергей Чепчугов
ВР
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
19
Александр Цауня
ОП
10
Александр Головин
АП
Остались в запасе
1
Марек Штех
ВР
32
Михал Брезнаник
ЛЗ
17
Маркус Штайнхофер
ПЗ
25
Йозеф Гушбауэр
ЦП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Главный тренер
Зденек Щасны
Статистика матча ЦСКА - Спарта
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
- : -
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Лига Европы, 3 тур
Олимпиакос
1 : 0
22.10.2026
Спарта
Информация о матче
Главный судья:
Хавьер Эстрада Фернандес
(Лерида)
Помощники судьи:
Франциско Мартинес Оливас (Испания)
Мигель Мартинес Мунуэра (Испания)
Резервный судья:
Прието Иглесиас (Испания)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
Первый канал
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