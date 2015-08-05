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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Спарта - ЦСКА
Спарта - ЦСКА: обзор матча 05 августа 2015
Спарта
05.08.2015, среда, 19:45
Лига чемпионов, 3 раунд
2 : 3
Первый матч – 2 : 2
Завершен
ЦСКА
6'
Л. Крейчи
15'
К. Фатай
32'
А. Муса
51'
А. Муса
75'
А. Дзагоев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спарта - ЦСКА
90'
+4
Замена
А. Головин
️️️️
А. Дзагоев
Желтая карточка
Й. Гушбауэр
88'
Замена
Й. Гушбауэр
️️️️
Л. Крейчи
87'
82'
Замена
Г. Миланов
️️️️
З. Тошич
79'
Замена
С. Игнашевич
️️️️
Б. Натхо
75'
ГОЛ! 2:3!
А. Дзагоев
71'
Желтая карточка
А. Березуцкий
Красная карточка
М. Матейовски
63'
Замена
Т. Конате
️️️️
М. Холек
62'
Замена
Д. Лафата
️️️️
К. Фатай
53'
51'
ГОЛ! 2:2!
А. Муса
Пас отдал
К. Набабкин
32'
ГОЛ! 2:1!
А. Муса
Пас отдал
Р. Еременко
Желтая карточка
М. Фридек
25'
ГОЛ! 2:0!
К. Фатай
Пас отдал
Б. Докал
15'
ГОЛ! 1:0!
Л. Крейчи
Пас отдал
К. Фатай
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спарта
35
Давид Бичик
ВР
11
Матей Хибс
ЛЗ
26
Коста Намойнесу
ЛАЗ
25
Марио Холек
ЦЗ
17
Мартин Фридек
ПАЗ
23
Лукаш Маречек
ОП
8
Марек Матейовски
ОП
6
Лукаш Ваха
ОП
9
Борек Докал
(К)
ЦП
7
Кеинде Фатай
ЦФ
7
Ладислав Крейчи
ЦФ
Главный тренер
Зденек Щасны
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
19
Понтус Вернблум
ОП
66
Алан Дзагоев
ЦП
10
Бибрас Натхо
ЦП
26
Роман Еременко
ЦП
18
Зоран Тошич
ПП
7
Ахмед Муса
ПВ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Спарта
1
Марек Штех
ВР
14
Якуб Брабец
ЦЗ
17
Маркус Штайнхофер
ПЗ
20
Фрэнсис Лицинги
ЦП
18
Тьемоко Конате
ЦП
25
Йозеф Гушбауэр
ЦП
21
Давид Лафата
ЦФ
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
19
Александр Цауня
ОП
17
Георгий Миланов
ЦП
10
Александр Головин
АП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
2-5-1-2
35
Бичик
11
Хибс
25
Холек
26
Намойнесу
23
Маречек
8
Матейовски
6
Ваха
17
Фридек
9
Докал
7
Крейчи
7
Фатай
4-1-4-1
35
Акинфеев
14
Набабкин
24
Березуцкий
6
Березуцкий
6
Фернандес
19
Вернблум
18
Тошич
10
Натхо
26
Еременко
66
Дзагоев
7
Муса
25
Холек
18
Конате
18
Конате
25
Холек
7
Крейчи
25
Гушбауэр
25
Гушбауэр
7
Крейчи
7
Фатай
21
Лафата
21
Лафата
7
Фатай
10
Натхо
4
Игнашевич
4
Игнашевич
10
Натхо
18
Тошич
17
Миланов
17
Миланов
18
Тошич
66
Дзагоев
10
Головин
10
Головин
66
Дзагоев
Остались в запасе
Спарта
ЦСКА
20
Фрэнсис Лицинги
ЦП
1
Марек Штех
ВР
14
Якуб Брабец
ЦЗ
17
Маркус Штайнхофер
ПЗ
Главный тренер
Зденек Щасны
1
Сергей Чепчугов
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
19
Александр Цауня
ОП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
20
Фрэнсис Лицинги
ЦП
1
Марек Штех
ВР
14
Якуб Брабец
ЦЗ
17
Маркус Штайнхофер
ПЗ
Остались в запасе
1
Сергей Чепчугов
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
19
Александр Цауня
ОП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Главный тренер
Зденек Щасны
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Спарта - ЦСКА
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
- : -
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Лига Европы, 3 тур
Олимпиакос
1 : 0
22.10.2026
Спарта
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Сильвио Маццолени
(Бергамо)
Помощники судьи:
Лоренцо Манганелли (Италия) Фабио Галлони (Италия)
Резервный судья:
Андреа Джервазони (Италия)
Стадион:
Дженерали Арена
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