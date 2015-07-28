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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 1
МИТОС - Машук-КМВ
МИТОС - Машук-КМВ: обзор матча 28 июля 2015
МИТОС
28.07.2015, вторник, 17:30
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 2 тур
2 : 5
Завершен
Машук-КМВ
60'
Р. Смольский
90+1'
М. Тазетдинов
9'
Р. Алиев
40'
А. Карибов
45'
М. Абидинов
78'
А. Садиров
82'
Р. Алиев (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол МИТОС - Машук-КМВ
ГОЛ! 2:5!
М. Тазетдинов
90'
+1
90'
Замена
А. Григорян
️️️️
А. Винников
89'
Замена
Р. Сабанов
️️️️
Р. Алиев
87'
Желтая карточка
И. Суров
84'
Замена
А. Джанкезов
️️️️
А. Садиров
Замена
М. Тазетдинов
️️️️
М. Гараев
83'
82'
ГОЛ с пенальти! 1:5!
Р. Алиев
Замена
В. Хрущак
️️️️
А. Феколкин
81'
78'
ГОЛ! 1:4!
А. Садиров
Замена
С. Хмелевской
️️️️
А. Кулигин
75'
71'
Замена
А. Нартиков
️️️️
А. Нестеренко
64'
Замена
Д. Расулов
️️️️
Х. Баев
60'
Желтая карточка
Х. Баев
ГОЛ! 1:3!
Р. Смольский
60'
Замена
З. Олисаев
️️️️
Е. Лазарев
54'
Замена
Р. Смольский
️️️️
А. Перевалов
46'
45'
ГОЛ! 0:3!
М. Абидинов
43'
Желтая карточка
М. Абидинов
40'
ГОЛ! 0:2!
А. Карибов
15'
Желтая карточка
Р. Алиев
Желтая карточка
М. Бевеев
15'
9'
ГОЛ! 0:1!
Р. Алиев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
МИТОС
1
Евгений Малов
ВР
2
Матвей Матвеев
ЦЗ
4
Александр Кулигин
ЦЗ
99
Владимир Яцук
ЦЗ
4
Эдуард Шаповалов
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
24
Марат Гараев
ЦП
6
Алексей Феколкин
ЦП
42
Андрей Перевалов
ЦП
4
Илья Калашников
ЦП
11
Евгений Лазарев
ЦП
Машук-КМВ
88
Юрий Шлеев
ВР
3
Магомед Абидинов
ЦЗ
3
Евгений Наталич
ЦЗ
3
Денис Родионов
ЦЗ
28
Игорь Суров
ЦЗ
14
Хасан Баев
ЦП
9
Артур Садиров
ЦП
27
Александр Нестеренко
ЦП
39
Антон Винников
ЦП
22
Александр Карибов
ЦП
20
Руслан Алиев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Трубицин
МИТОС
23
Станислав Антипин
ВР
45
Роман Тиморгалеев
ЦЗ
2
Сергей Хмелевской
ПЗ
29
Максим Тазетдинов
ЦП
11
Владислав Хрущак
ЦФ
13
Заурбек Олисаев
ЦФ
18
Роман Смольский
ЦФ
Машук-КМВ
22
Вячеслав Марикода
ВР
24
Джамал Расулов
ЦП
17
Артем Григорян
ЦП
7
Вадим Абидоков
ПВ
29
Абдель Джанкезов
ЦФ
14
Радик Сабанов
ЦФ
2
Александр Нартиков
ЦФ
3-2-5
1
Малов
4
Кулигин
99
Яцук
4
Шаповалов
2
Матвеев
22
Бевеев
6
Феколкин
42
Перевалов
4
Калашников
11
Лазарев
24
Гараев
4-5-1
88
Шлеев
3
Наталич
3
Родионов
28
Суров
3
Абидинов
14
Баев
27
Нестеренко
39
Винников
22
Карибов
9
Садиров
20
Алиев
6
Феколкин
11
Хрущак
11
Хрущак
6
Феколкин
4
Кулигин
2
Хмелевской
2
Хмелевской
4
Кулигин
24
Гараев
29
Тазетдинов
29
Тазетдинов
24
Гараев
11
Лазарев
13
Олисаев
13
Олисаев
11
Лазарев
42
Перевалов
18
Смольский
18
Смольский
42
Перевалов
9
Садиров
29
Джанкезов
29
Джанкезов
9
Садиров
14
Баев
24
Расулов
24
Расулов
14
Баев
20
Алиев
14
Сабанов
14
Сабанов
20
Алиев
27
Нестеренко
2
Нартиков
2
Нартиков
27
Нестеренко
39
Винников
17
Григорян
17
Григорян
39
Винников
Остались в запасе
МИТОС
Машук-КМВ
45
Роман Тиморгалеев
ЦЗ
23
Станислав Антипин
ВР
7
Вадим Абидоков
ПВ
22
Вячеслав Марикода
ВР
Главный тренер
Сергей Трубицин
Остались в запасе
45
Роман Тиморгалеев
ЦЗ
23
Станислав Антипин
ВР
Остались в запасе
7
Вадим Абидоков
ПВ
22
Вячеслав Марикода
ВР
Главный тренер
Сергей Трубицин
Статистика матча МИТОС - Машук-КМВ
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
МИТОС
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 26 тур
МИТОС
0 : 1
30.05.2016
Терек-2
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 25 тур
МИТОС
2 : 3
24.05.2016
Афипс
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 24 тур
МИТОС
1 : 5
17.05.2016
Краснодар-2
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 23 тур
Астрахань
2 : 2
10.05.2016
МИТОС
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 22 тур
МИТОС
1 : 3
03.05.2016
Биолог-Новокубанск
Машук-КМВ
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1 : 1
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Машук-КМВ
3 : 0
09.11.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
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1 : 1
31.10.2026
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2 : 2
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Алания
3 : 3
18.10.2026
Машук-КМВ
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Баранов
(Волжский)
Стадион:
Торпедо
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