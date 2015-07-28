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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Коломна - Домодедово
Коломна - Домодедово: обзор матча 28 июля 2015
Коломна
28.07.2015, вторник, 18:00
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 2 тур
2 : 3
Завершен
Домодедово
18'
Д. Лушников (П)
63'
А. Гадзаов
4'
Н. Липаткин
21'
А. Коротков
79'
Е. Гаврюк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Коломна - Домодедово
79'
ГОЛ! 2:3!
Е. Гаврюк
Замена
А. Викулов
️️️️
А. Воронков
77'
70'
Замена
Е. Васильев
️️️️
Р. Юсипов
70'
Замена
Д. Куделин
️️️️
Н. Липаткин
ГОЛ! 2:2!
А. Гадзаов
63'
Замена
С. Пчёлкин
️️️️
А. Гадзаов
62'
57'
Замена
Е. Гаврюк
️️️️
А. Заикин
56'
Желтая карточка
Р. Юсипов
46'
Замена
С. Яшин
️️️️
Р. Мурадов
21'
ГОЛ! 1:2!
А. Коротков
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Лушников
18'
4'
ГОЛ! 0:1!
Н. Липаткин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коломна
23
Александр Корольков
ВР
3
Ахмат Агрба
ЦЗ
4
Арсений Ерастов
ЦЗ
35
Артур Гадзаов
ЦП
10
Дмитрий Лушников
ЦП
18
Артем Новичков
ЦП
19
Владислав Никитянов
ЦП
31
Андрей Спирин
ЦП
17
Алексей Воронков
ЦП
12
Сергей Турченков
ЦФ
11
Дамир Садиков
ЦФ
Главный тренер
Владимир Бондаренко
Домодедово
1
Дмитрий Волкотруб
ВР
5
Дмитрий Кудинов
ЦЗ
55
Александр Коротков
ЦЗ
9
Денис Большаков
ПЗ
17
Антон Попов
ЦП
14
Руслан Мурадов
ЦП
26
Равиль Юсипов
ЦП
10
Александр Заикин
ЦП
35
Анатолий Романович
ЦП
22
Игорь Шестаков
АП
21
Николай Липаткин
ПП
Коломна
16
Арсен Гусейнов
ВР
14
Сергей Шаюнов
ЦЗ
2
Алексей Савельев
ЦЗ
80
Анатолий Якушев
ЦЗ
15
Илья Ершов
ЦЗ
8
Сергей Пчёлкин
ЦФ
9
Артем Викулов
ЦФ
Домодедово
1
Юрий Костриков
ВР
15
Василий Самохвалов
ЦЗ
8
Дмитрий Куделин
ЦП
77
Егор Васильев
ЦП
99
Александр Сапронов
ЦП
18
Сергей Яшин
ЦП
10
Евгений Гаврюк
ЦФ
2-5-1-2
23
Корольков
3
Агрба
4
Ерастов
18
Новичков
19
Никитянов
31
Спирин
17
Воронков
10
Лушников
35
Гадзаов
11
Садиков
12
Турченков
3-5-2
1
Волкотруб
9
Большаков
55
Коротков
5
Кудинов
21
Липаткин
26
Юсипов
10
Заикин
35
Романович
14
Мурадов
22
Шестаков
17
Попов
35
Гадзаов
8
Пчёлкин
8
Пчёлкин
35
Гадзаов
17
Воронков
9
Викулов
9
Викулов
17
Воронков
10
Заикин
10
Гаврюк
10
Гаврюк
10
Заикин
21
Липаткин
8
Куделин
8
Куделин
21
Липаткин
26
Юсипов
77
Васильев
77
Васильев
26
Юсипов
14
Мурадов
18
Яшин
18
Яшин
14
Мурадов
Остались в запасе
Коломна
Домодедово
14
Сергей Шаюнов
ЦЗ
2
Алексей Савельев
ЦЗ
80
Анатолий Якушев
ЦЗ
15
Илья Ершов
ЦЗ
16
Арсен Гусейнов
ВР
Главный тренер
Владимир Бондаренко
15
Василий Самохвалов
ЦЗ
99
Александр Сапронов
ЦП
1
Юрий Костриков
ВР
Остались в запасе
14
Сергей Шаюнов
ЦЗ
2
Алексей Савельев
ЦЗ
80
Анатолий Якушев
ЦЗ
15
Илья Ершов
ЦЗ
16
Арсен Гусейнов
ВР
Остались в запасе
15
Василий Самохвалов
ЦЗ
99
Александр Сапронов
ЦП
1
Юрий Костриков
ВР
Главный тренер
Владимир Бондаренко
Статистика матча Коломна - Домодедово
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Коломна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Коломна
1 : 1
02.11.2025
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Космос
0 : 0
26.10.2025
Коломна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Коломна
3 : 5
19.10.2025
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Коломна
0 : 1
12.10.2025
Иркутск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Коломна
2 : 3
05.10.2025
Чертаново
Домодедово
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 26 тур
Торпедо Вл
4 : 0
04.06.2017
Домодедово
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 25 тур
Домодедово
2 : 0
28.05.2017
Псков
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 24 тур
Домодедово
0 : 4
21.05.2017
Текстильщик
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 22 тур
Домодедово
3 : 2
18.05.2017
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 23 тур
Знамя Труда
1 : 0
15.05.2017
Домодедово
Информация о матче
Главный судья:
Тарас Шевченко
(Калининград)
Стадион:
Авангард
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