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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Металлург Л - Калуга
Металлург Л - Калуга: обзор матча 28 июля 2015
Металлург Л
28.07.2015, вторник, 18:00
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 2 тур
2 : 1
Завершен
Калуга
86'
А. Титов
90+1'
К. Титов
80'
А. Махота (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлург Л - Калуга
ГОЛ! 2:1!
К. Титов
90'
+1
90'
Замена
А. Ерохин
️️️️
Е. Лямцев
ГОЛ! 1:1!
А. Титов
86'
85'
Желтая карточка
Д. Баранов
Желтая карточка
А. Титов
83'
Замена
А. Фарафонов
️️️️
М. Большаков
83'
Замена
А. Титов
️️️️
А. Овчинников
80'
80'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Махота
Замена
А. Асташов
️️️️
Е. Барбашин
71'
Желтая карточка
А. Харин
62'
40'
Желтая карточка
Д. Семин
Желтая карточка
А. Овчинников
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлург Л
1
Иван Скрипник
ВР
2
Константин Титов
ЦЗ
29
Евгений Фролов
ЦП
5
Александр Викторов
ЦП
13
Роман Еремеев
ЦП
14
Глеб Подковыров
ЦП
14
Александр Харин
ЦП
9
Руслан Ахвледиани
ЦФ
24
Максим Большаков
ЦФ
4
Евгений Барбашин
ЦФ
10
Андрей Овчинников
ЦФ
Главный тренер
Сергей Машнин
Калуга
22
Максим Блинов
ВР
48
Виктор Коноплев
ЦЗ
2
Сергей Храпов
ЦЗ
11
Александр Скворцов
ОП
13
Дмитрий Баранов
ЦП
10
Владислав Сысуев
ЦП
33
Артем Махота
АП
9
Евгений Лосев
ЦФ
20
Евгений Лямцев
ЦФ
10
Сергей Анохин
ЦФ
7
Денис Семин
ЦФ
Главный тренер
Виталий Сафронов
Металлург Л
16
Александр Кобзев
ВР
18
Андрей Карасев
ЦЗ
25
Александр Асташов
ЦЗ
13
Антон Фарафонов
ЦП
3
Александр Ульянчев
ЦП
6
Павел Душкин
ЦП
34
Андрей Титов
ЦФ
Калуга
40
Алексей Чернов
ВР
6
Павел Писаренко
ЦЗ
14
Анатолий Семкин
ОП
99
Иван Формалев
ЦП
88
Александр Ерохин
ЦФ
79
Алексей Каштанов
ЦФ
17
Дмитрий Евланов
ЦФ
1-5-4
1
Скрипник
2
Титов
5
Викторов
13
Еремеев
14
Подковыров
14
Харин
29
Фролов
9
Ахвледиани
10
Овчинников
4
Барбашин
24
Большаков
2-1-2-1-4
22
Блинов
48
Коноплев
2
Храпов
11
Скворцов
13
Баранов
10
Сысуев
33
Махота
7
Семин
10
Анохин
20
Лямцев
9
Лосев
24
Большаков
13
Фарафонов
13
Фарафонов
24
Большаков
10
Овчинников
34
Титов
34
Титов
10
Овчинников
4
Барбашин
25
Асташов
25
Асташов
4
Барбашин
20
Лямцев
88
Ерохин
88
Ерохин
20
Лямцев
Остались в запасе
Металлург Л
Калуга
18
Андрей Карасев
ЦЗ
3
Александр Ульянчев
ЦП
6
Павел Душкин
ЦП
16
Александр Кобзев
ВР
Главный тренер
Сергей Машнин
6
Павел Писаренко
ЦЗ
14
Анатолий Семкин
ОП
99
Иван Формалев
ЦП
79
Алексей Каштанов
ЦФ
17
Дмитрий Евланов
ЦФ
40
Алексей Чернов
ВР
Главный тренер
Виталий Сафронов
Остались в запасе
18
Андрей Карасев
ЦЗ
3
Александр Ульянчев
ЦП
6
Павел Душкин
ЦП
16
Александр Кобзев
ВР
Остались в запасе
6
Павел Писаренко
ЦЗ
14
Анатолий Семкин
ОП
99
Иван Формалев
ЦП
79
Алексей Каштанов
ЦФ
17
Дмитрий Евланов
ЦФ
40
Алексей Чернов
ВР
Главный тренер
Сергей Машнин
Главный тренер
Виталий Сафронов
Статистика матча Металлург Л - Калуга
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Салют
2 : 0
31.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Металлург Л
1 : 2
24.10.2026
Орел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Родина-М
0 : 3
17.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Металлург Л
3 : 0
11.10.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Металлург Л
2 : 0
03.10.2026
Зенит
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Калуга
1 : 2
15.11.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Динамо Вл
2 : 1
08.11.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Алания
2 : 1
24.10.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Динамо Бр
1 : 4
18.10.2026
Калуга
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Панин
(Дмитров)
Стадион:
Металлург
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