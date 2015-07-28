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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Арсенал-2 - Витязь
Арсенал-2 - Витязь: обзор матча 28 июля 2015
Арсенал-2
28.07.2015, вторник, 18:00
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 2 тур
2 : 2
Завершен
Витязь
17'
А. Чибиров
24'
А. Базанов
42'
М. Погонин
79'
Н. Голуб
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал-2 - Витязь
Пенальти не реализован!
В. Альшанский
90'
+1
Желтая карточка
А. Крючков
88'
88'
Замена
Б. Ващенко
️️️️
Е. Воронин
Желтая карточка
А. Котенко
82'
79'
ГОЛ! 2:2!
Н. Голуб
Желтая карточка
А. Налетов
72'
Желтая карточка
В. Альшанский
67'
65'
Замена
Н. Голуб
️️️️
А. Киреев
Замена
Н. Сорокин
️️️️
Д. Шилов
65'
Замена
А. Котенко
️️️️
П. Сергеев
62'
61'
Желтая карточка
М. Убайдулаев
60'
Замена
А. Мирзоев
️️️️
Н. Кабаев
Замена
А. Крючков
️️️️
Д. Смирнов
58'
Замена
В. Альшанский
️️️️
Д. Стародуб
53'
Замена
М. Лепский
️️️️
А. Базанов
53'
42'
ГОЛ! 2:1!
М. Погонин
39'
Желтая карточка
М. Погонин
ГОЛ! 2:0!
А. Базанов
24'
ГОЛ! 1:0!
А. Чибиров
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал-2
35
Максим Староверов
ВР
92
Андрей Налетов
ЦЗ
2
Александр Чибиров
ЦЗ
55
Артур Фарион
ЦЗ
9
Дмитрий Шилов
ПЗ
11
Дмитрий Стародуб
ПЗ
20
Павел Сергеев
ЦП
73
Ренат Гагиты
ЦП
24
Дмитрий Смирнов
ЦП
11
Алексей Базанов
ЦФ
17
Александр Закарлюка
ЦФ
Главный тренер
Василий Рожнов
Витязь
18
Вячеслав Исупов
ВР
5
Андрей Чернецов
ЦЗ
25
Алексей Храпов
ЦЗ
15
Антон Новиков
ЦЗ
17
Михаил Кулешов
ЦЗ
35
Иван Енин
ОП
10
Михаил Погонин
ЦП
99
Магомед Убайдулаев
ЦП
8
Николай Кабаев
ЦП
22
Антон Киреев
АП
37
Евгений Воронин
ПВ
Главный тренер
Сергей Полстянов
Арсенал-2
36
Михаил Левашов
ВР
2
Никита Сорокин
ЦЗ
27
Артем Мингазов
ОП
21
Александр Крючков
ОП
33
Александр Котенко
ЦП
77
Максим Лепский
ПП
30
Валерий Альшанский
ЦФ
Витязь
16
Александр Малыгин
ВР
20
Семен Хохин
ЦЗ
94
Богдан Ващенко
ПЗ
7
Айдын Мирзоев
ЦП
42
Денис Имедадзе
ЦФ
21
Никита Голуб
ЦФ
27
Иван Борисов
ЦФ
3-2-3-2
35
Староверов
92
Налетов
2
Чибиров
55
Фарион
9
Шилов
11
Стародуб
20
Сергеев
73
Гагиты
24
Смирнов
17
Закарлюка
11
Базанов
4-1-3-2
18
Исупов
25
Храпов
15
Новиков
17
Кулешов
5
Чернецов
35
Енин
10
Погонин
99
Убайдулаев
8
Кабаев
37
Воронин
22
Киреев
11
Стародуб
30
Альшанский
30
Альшанский
11
Стародуб
20
Сергеев
33
Котенко
33
Котенко
20
Сергеев
9
Шилов
2
Сорокин
2
Сорокин
9
Шилов
24
Смирнов
21
Крючков
21
Крючков
24
Смирнов
11
Базанов
77
Лепский
77
Лепский
11
Базанов
37
Воронин
94
Ващенко
94
Ващенко
37
Воронин
22
Киреев
21
Голуб
21
Голуб
22
Киреев
8
Кабаев
7
Мирзоев
7
Мирзоев
8
Кабаев
Остались в запасе
Арсенал-2
Витязь
27
Артем Мингазов
ОП
36
Михаил Левашов
ВР
Главный тренер
Василий Рожнов
20
Семен Хохин
ЦЗ
42
Денис Имедадзе
ЦФ
16
Александр Малыгин
ВР
27
Иван Борисов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Полстянов
Остались в запасе
27
Артем Мингазов
ОП
36
Михаил Левашов
ВР
Остались в запасе
20
Семен Хохин
ЦЗ
42
Денис Имедадзе
ЦФ
16
Александр Малыгин
ВР
27
Иван Борисов
ЦФ
Главный тренер
Василий Рожнов
Главный тренер
Сергей Полстянов
Статистика матча Арсенал-2 - Витязь
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Ротор-2
1 : 1
31.10.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Арсенал-2
0 : 1
25.10.2026
Квант
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Салют
3 : 0
17.10.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Арсенал-2
1 : 0
11.10.2026
Орел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Родина-М
1 : 0
03.10.2026
Арсенал-2
Витязь
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 25 тур
Динамо Бр
2 : 0
28.05.2017
Витязь
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 24 тур
Витязь
4 : 1
21.05.2017
Энергомаш
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 23 тур
Витязь
3 : 3
13.05.2017
Чертаново
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 22 тур
Витязь
4 : 4
08.05.2017
Арсенал-2
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 21 тур
Рязань
3 : 0
30.04.2017
Витязь
Информация о матче
Главный судья:
Герман Кравченко
(Псков)
Стадион:
ДЮСШ "Арсенал"
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