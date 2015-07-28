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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 4
Носта - Лада-Тольятти
Носта - Лада-Тольятти: обзор матча 28 июля 2015
Носта
28.07.2015, вторник, 16:00
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 2 тур
1 : 1
Завершен
Лада-Тольятти
55'
С. Федотов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Носта - Лада-Тольятти
90'
Замена
М. Токарев
️️️️
Р. Махмутов
Желтая карточка
Д. Афанасьев
88'
84'
Замена
А. Герюгов
️️️️
В. Бурмаков
74'
Желтая карточка
А. Монов
69'
Желтая карточка
В. Павлов
Замена
В. Карпухин
️️️️
П. Галюкшев
62'
Замена
Р. Халилуллов
️️️️
А. Салихов
60'
Замена
Д. Афанасьев
️️️️
И. Волоснов
57'
ГОЛ! 1:0!
С. Федотов
55'
31'
Желтая карточка
А. Аксьоненко
13'
Желтая карточка
С. Вахтеев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Носта
1
Алексей Козлов
ВР
20
Сергей Федотов
ЦЗ
6
Денис Олифиренко
ЦЗ
14
Валерий Сорокин
ЦЗ
18
Дмитрий Подружко
ЦП
27
Артур Салихов
ЦП
56
Иван Волоснов
ЦП
10
Павел Галюкшев
ЦП
11
Андрей Самойлов
ЦП
7
Александр Булановский
ЦП
6
Станислав Резников
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Емельянов
Лада-Тольятти
13
Сергей Волков
ВР
19
Алексей Чуравцев
ЦЗ
37
Александр Монов
ЦЗ
22
Артем Смирнов
ЦЗ
21
Антон Бочаров
ПЗ
13
Валерий Павлов
ЦП
17
Артем Аксьоненко
ЦП
50
Иван Зайцев
ЦП
23
Руслан Махмутов
АП
99
Виталий Бурмаков
ЦФ
14
Сергей Вахтеев
ЦФ
Носта
16
Антон Лабутин
ВР
26
Артем Гордеев
ЦЗ
7
Никита Евграфов
ЦП
37
Дмитрий Опачев
ЦП
9
Дмитрий Афанасьев
ЦП
9
Виктор Карпухин
ЦФ
8
Роман Халилуллов
ЦФ
Лада-Тольятти
31
Алексей Федоров
ВР
5
Сергей Кирдяпкин
ЦЗ
7
Азнаур Герюгов
ОП
41
Аяз Танырвердиев
ЦП
9
Максим Токарев
ЦП
7
Антон Поканинов
ЦП
23
Владимир Ларионов
ЦП
3-5-2
1
Козлов
20
Федотов
6
Олифиренко
14
Сорокин
10
Галюкшев
11
Самойлов
7
Булановский
6
Резников
56
Волоснов
27
Салихов
18
Подружко
4-3-1-2
13
Волков
21
Бочаров
37
Монов
22
Смирнов
19
Чуравцев
13
Павлов
17
Аксьоненко
50
Зайцев
23
Махмутов
14
Вахтеев
99
Бурмаков
10
Галюкшев
9
Карпухин
9
Карпухин
10
Галюкшев
27
Салихов
8
Халилуллов
8
Халилуллов
27
Салихов
56
Волоснов
9
Афанасьев
9
Афанасьев
56
Волоснов
23
Махмутов
9
Токарев
9
Токарев
23
Махмутов
99
Бурмаков
7
Герюгов
7
Герюгов
99
Бурмаков
Остались в запасе
Носта
Лада-Тольятти
7
Никита Евграфов
ЦП
26
Артем Гордеев
ЦЗ
37
Дмитрий Опачев
ЦП
16
Антон Лабутин
ВР
Главный тренер
Дмитрий Емельянов
41
Аяз Танырвердиев
ЦП
5
Сергей Кирдяпкин
ЦЗ
7
Антон Поканинов
ЦП
23
Владимир Ларионов
ЦП
31
Алексей Федоров
ВР
Остались в запасе
7
Никита Евграфов
ЦП
26
Артем Гордеев
ЦЗ
37
Дмитрий Опачев
ЦП
16
Антон Лабутин
ВР
Остались в запасе
41
Аяз Танырвердиев
ЦП
5
Сергей Кирдяпкин
ЦЗ
7
Антон Поканинов
ЦП
23
Владимир Ларионов
ЦП
31
Алексей Федоров
ВР
Главный тренер
Дмитрий Емельянов
Статистика матча Носта - Лада-Тольятти
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Носта
2 : 1
29.10.2026
Ижевск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Оренбург-2
5 : 1
25.10.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Челябинск-2
0 : 0
18.10.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
Носта
2 : 1
11.10.2026
Рубин-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
Урал-2
1 : 2
04.10.2026
Носта
Лада-Тольятти
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 26 тур
Крылья Советов-2
1 : 2
19.10.2024
Лада-Тольятти
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 25 тур
Лада-Тольятти
1 : 2
12.10.2024
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 24 тур
Пари НН-2
3 : 1
05.10.2024
Лада-Тольятти
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 23 тур
Лада-Тольятти
1 : 0
28.09.2024
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 22 тур
Носта
2 : 0
21.09.2024
Лада-Тольятти
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Автухович
(Челябинск)
Стадион:
Металлург
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