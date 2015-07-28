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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Энергомаш - Динамо Бр
Энергомаш - Динамо Бр: обзор матча 28 июля 2015
Энергомаш
28.07.2015, вторник, 19:00
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 2 тур
0 : 1
Завершен
Динамо Бр
66'
Н. Имуллин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Энергомаш - Динамо Бр
89'
Замена
Н. Бондаренко
️️️️
А. Акопян
79'
Замена
В. Семин
️️️️
С. Синяев
Замена
Д. Дегтев
️️️️
Д. Белобаев
70'
69'
Желтая карточка
Е. Синица
Замена
В. Сергеев
️️️️
Д. Бурмистров
67'
66'
ГОЛ! 0:1!
Н. Имуллин
62'
Замена
А. Сычев
️️️️
Д. Авраменко
Замена
В. Фасхутдинов
️️️️
А. Агеев
62'
46'
Замена
Е. Синица
️️️️
А. Фомичев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Энергомаш
1
Андрей Рыжиков
ВР
44
Артем Самсонов
ЛЗ
6
Богдан Бабинский
ЦЗ
2
Андрей Колесников
ЦЗ
21
Денис Белобаев
ОП
27
Олег Калугин
ЦП
26
Сергей Кудрин
ЦП
15
Дмитрий Самойлов
ЦП
7
Сергей Тонких
ЦП
76
Александр Агеев
АП
10
Дмитрий Бурмистров
ЦФ
Динамо Бр
90
Владимир Мухин
ВР
24
Константин Зайцев
ВР
21
Артур Ефременко
ЦЗ
23
Павел Томилин
ЦЗ
9
Александр Фомичев
ЦЗ
99
Сергей Гаврилов
ПЗ
4
Аркадий Акопян
ЛП
9
Никита Имуллин
ОП
7
Никита Бондарев
ЦП
12
Дмитрий Авраменко
ЦФ
25
Сергей Синяев
ЦФ
Главный тренер
Олег Гарин
Энергомаш
16
Артем Цыгулев
ВР
28
Артем Семейкин
ЦЗ
91
Александр Аршинов
ЦЗ
19
Александр Штыпула
ЦП
14
Виктор Сергеев
ЦФ
88
Владислав Фасхутдинов
ЦФ
22
Денис Дегтев
ЦФ
Динамо Бр
14
Вадим Карпов
ВР
35
Евгений Синица
ЦЗ
5
Никита Бондаренко
ЦЗ
32
Александр Сычев
ЦП
20
Дмитрий Пикатов
ПВ
2
Владимир Семин
ЦФ
17
Денис Фролов
ЦФ
3-1-4-1-1
1
Рыжиков
44
Самсонов
2
Колесников
6
Бабинский
21
Белобаев
27
Калугин
15
Самойлов
7
Тонких
26
Кудрин
76
Агеев
10
Бурмистров
4-1-2-2
90
Мухин
99
Гаврилов
23
Томилин
9
Фомичев
21
Ефременко
9
Имуллин
7
Бондарев
4
Акопян
25
Синяев
12
Авраменко
10
Бурмистров
14
Сергеев
14
Сергеев
10
Бурмистров
76
Агеев
88
Фасхутдинов
88
Фасхутдинов
76
Агеев
21
Белобаев
22
Дегтев
22
Дегтев
21
Белобаев
9
Фомичев
35
Синица
35
Синица
9
Фомичев
12
Авраменко
32
Сычев
32
Сычев
12
Авраменко
25
Синяев
2
Семин
2
Семин
25
Синяев
4
Акопян
5
Бондаренко
5
Бондаренко
4
Акопян
Остались в запасе
Энергомаш
Динамо Бр
16
Артем Цыгулев
ВР
28
Артем Семейкин
ЦЗ
91
Александр Аршинов
ЦЗ
19
Александр Штыпула
ЦП
20
Дмитрий Пикатов
ПВ
17
Денис Фролов
ЦФ
14
Вадим Карпов
ВР
Главный тренер
Олег Гарин
Остались в запасе
16
Артем Цыгулев
ВР
28
Артем Семейкин
ЦЗ
91
Александр Аршинов
ЦЗ
19
Александр Штыпула
ЦП
Остались в запасе
20
Дмитрий Пикатов
ПВ
17
Денис Фролов
ЦФ
14
Вадим Карпов
ВР
Главный тренер
Олег Гарин
Статистика матча Энергомаш - Динамо Бр
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Энергомаш
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 26 тур
Торпедо
1 : 2
27.05.2018
Энергомаш
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 25 тур
Энергомаш
1 : 0
20.05.2018
Рязань
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 24 тур
Зенит
0 : 3
16.05.2018
Энергомаш
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 23 тур
Энергомаш
1 : 0
11.05.2018
Химик-Арсенал
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 22 тур
Калуга
1 : 2
04.05.2018
Энергомаш
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Динамо Бр
1 : 1
15.11.2026
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Динамо Киров
3 : 1
08.11.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Бр
0 : 1
31.10.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Динамо Бр
1 : 4
18.10.2026
Калуга
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Тихонов
(Москва)
Стадион:
Энергомаш
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