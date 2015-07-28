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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 4
Волга - Химик
Волга - Химик: обзор матча 28 июля 2015
Волга
28.07.2015, вторник, 18:30
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 2 тур
3 : 0
Завершен
Химик
3'
Д. Наговицин
16'
И. Мухаметдинов
34'
М. Рытов (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волга - Химик
Замена
Д. Баулин
️️️️
В. Захаров
87'
Замена
М. Дрязгов
️️️️
Д. Наговицин
86'
Замена
А. Сторожук
️️️️
А. Мещеряков
77'
Замена
Д. Рахманов
️️️️
Д. Рахманов
75'
Замена
И. Бугаенко
️️️️
И. Кузнецов
61'
59'
Замена
А. Фролов
️️️️
Т. Саттаров
55'
Желтая карточка
Т. Саттаров
46'
Замена
М. Громов
️️️️
Д. Забродин
ГОЛ в свои ворота! 3:0!
М. Рытов
34'
ГОЛ! 2:0!
И. Мухаметдинов
16'
ГОЛ! 1:0!
Д. Наговицин
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волга
35
Дмитрий Красильников
ВР
5
Ильдар Вагапов
ЦЗ
2
Евгений Мухаметзянов
ЦЗ
28
Ильнур Мухаметдинов
ЦЗ
20
Валерий Захаров
ЦЗ
73
Александр Маврин
ЦП
27
Артем Мещеряков
ЦП
17
Сергей Борисов
ЦП
22
Дмитрий Рахманов
АП
93
Даниил Наговицин
ЦФ
17
Иван Кузнецов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Седышев
Химик
16
Дмитрий Гавриков
ВР
44
Юрий Удунян
ЛЗ
3
Тимур Саттаров
ЦЗ
15
Михаил Прыгунов
ЦЗ
4
Михаил Рытов
ПЗ
14
Дмитрий Забродин
ЛВ
8
Денис Фолин
ЦП
17
Олег Быков
ЦП
80
Артем Брагин
ЦП
17
Сергей Квасов
ЦП
19
Виктор Ивлев
ЦФ
Главный тренер
Салават Галеев
Волга
56
Константин Баранов
ВР
92
Радик Хайруллов
ЦЗ
23
Дмитрий Баулин
ЦЗ
11
Алексей Сторожук
ЦП
14
Михаил Дрязгов
ЦП
8
Денис Рахманов
ПВ
31
Игорь Бугаенко
ЦФ
Химик
99
Рассул Карасёв
ВР
11
Максим Громов
ЦП
17
Антон Фролов
ЦП
23
Кирилл Хохлов
ЦП
4-3-1-2
35
Красильников
5
Вагапов
28
Мухаметдинов
20
Захаров
2
Мухаметзянов
73
Маврин
27
Мещеряков
17
Борисов
22
Рахманов
17
Кузнецов
93
Наговицин
4-4-1-1
16
Гавриков
4
Рытов
3
Саттаров
15
Прыгунов
44
Удунян
17
Быков
80
Брагин
17
Квасов
8
Фолин
14
Забродин
19
Ивлев
27
Мещеряков
11
Сторожук
11
Сторожук
27
Мещеряков
17
Кузнецов
31
Бугаенко
31
Бугаенко
17
Кузнецов
22
Рахманов
8
Рахманов
8
Рахманов
22
Рахманов
20
Захаров
23
Баулин
23
Баулин
20
Захаров
93
Наговицин
14
Дрязгов
14
Дрязгов
93
Наговицин
14
Забродин
11
Громов
11
Громов
14
Забродин
3
Саттаров
17
Фролов
17
Фролов
3
Саттаров
Остались в запасе
Волга
Химик
92
Радик Хайруллов
ЦЗ
56
Константин Баранов
ВР
Главный тренер
Сергей Седышев
23
Кирилл Хохлов
ЦП
99
Рассул Карасёв
ВР
Главный тренер
Салават Галеев
Остались в запасе
92
Радик Хайруллов
ЦЗ
56
Константин Баранов
ВР
Остались в запасе
23
Кирилл Хохлов
ЦП
99
Рассул Карасёв
ВР
Главный тренер
Сергей Седышев
Главный тренер
Салават Галеев
Статистика матча Волга - Химик
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Волга
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. Кубок, Финал
Волга
5 : 1
05.11.2026
Чертаново
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Волга
1 : 1
31.10.2026
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Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Волга
1 : 0
25.10.2026
Велес
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Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
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1 : 2
01.11.2026
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Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Химик
3 : 1
25.10.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Акрон-2
4 : 3
18.10.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
Химик
5 : 0
11.10.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
КДВ
0 : 2
04.10.2026
Химик
Информация о матче
Главный судья:
Александр Борисов
(Самара)
Стадион:
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