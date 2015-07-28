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Янг Бойз - Монако
Янг Бойз - Монако: обзор матча 28 июля 2015
Янг Бойз
28.07.2015, вторник, 21:15
Лига чемпионов, 3 раунд
1 : 3
Ответный матч – 0 : 4
Завершен
Монако
Матч
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Личные встречи
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Статистика матча Янг Бойз - Монако
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0
0
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Матчи команд
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Информация о матче
Стадион:
Стад де Суисс Ванкдорф
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