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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 4
Ижевск - Нижний Новгород
Ижевск - Нижний Новгород: обзор матча 28 июля 2015
Ижевск
28.07.2015, вторник, 17:00
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 2 тур
1 : 0
Завершен
Нижний Новгород
80'
М. Сафин (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ижевск - Нижний Новгород
86'
Замена
И. Стрелов
️️️️
М. Нестеров
Замена
Д. Кибардин
️️️️
М. Сафин
83'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Сафин
80'
79'
Желтая карточка
М. Ершов
75'
Замена
М. Сорочкин
️️️️
И. Беляков
Замена
И. Кирносов
️️️️
П. Шадрин
75'
71'
Замена
А. Даниленко
️️️️
Д. Карасев
Замена
А. Елисеев
️️️️
М. Малаховский
64'
Замена
Е. Ушаков
️️️️
С. Данилов
63'
59'
Замена
И. Менделев
️️️️
А. Ткач
38'
Желтая карточка
Н. Васильев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ижевск
22
Сергей Воронин
ВР
13
Роман Семякин
ЛЗ
37
Лев Потапов
ЦЗ
44
Булат Садыков
ЦЗ
27
Аркадий Симанов
ЛП
17
Михаил Канаев
ОП
15
Марат Сафин
ЦП
18
Максим Малаховский
ЦП
62
Павел Шадрин
ЦП
7
Сергей Данилов
ПП
13
Алексей Цыганцов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Нижний Новгород
31
Артур Анисимов
ВР
32
Никита Бастрон
ЦЗ
15
Михаил Ершов
ЦЗ
90
Андрей Хрипков
ЦЗ
14
Александр Недогода
ЦЗ
29
Дмитрий Карасев
ЦЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
13
Алексей Ткач
ЦП
21
Максим Нестеров
ЦП
96
Никита Васильев
ПП
10
Игорь Беляков
ЦФ
Главный тренер
Валерий Богданец
Ижевск
30
Никита Медведев
ВР
6
Айзат Садыков
ЦЗ
3
Денис Кибардин
ЦЗ
27
Андрей Елисеев
ЦЗ
37
Евгений Ушаков
ОП
54
Илья Кирносов
ЦП
29
Александр Русских
ЦФ
Нижний Новгород
41
Максим Шумайлов
ВР
17
Иван Стрелов
ЦЗ
5
Константин Жильцов
ЦЗ
96
Никита Николаев
ЦЗ
6
Игорь Менделев
ЦП
21
Михаил Сорочкин
ЦФ
39
Артем Даниленко
ЦФ
3-1-5-1
22
Воронин
13
Семякин
44
Садыков
37
Потапов
17
Канаев
27
Симанов
15
Сафин
18
Малаховский
62
Шадрин
7
Данилов
13
Цыганцов
3-2-3-1
31
Анисимов
90
Хрипков
14
Недогода
29
Карасев
4
Абрамов
15
Ершов
96
Васильев
21
Нестеров
13
Ткач
10
Беляков
62
Шадрин
54
Кирносов
54
Кирносов
62
Шадрин
15
Сафин
3
Кибардин
3
Кибардин
15
Сафин
18
Малаховский
27
Елисеев
27
Елисеев
18
Малаховский
7
Данилов
37
Ушаков
37
Ушаков
7
Данилов
10
Беляков
21
Сорочкин
21
Сорочкин
10
Беляков
21
Нестеров
17
Стрелов
17
Стрелов
21
Нестеров
13
Ткач
6
Менделев
6
Менделев
13
Ткач
29
Карасев
39
Даниленко
39
Даниленко
29
Карасев
Остались в запасе
Ижевск
Нижний Новгород
6
Айзат Садыков
ЦЗ
29
Александр Русских
ЦФ
30
Никита Медведев
ВР
Главный тренер
Игорь Меньщиков
5
Константин Жильцов
ЦЗ
96
Никита Николаев
ЦЗ
41
Максим Шумайлов
ВР
Главный тренер
Валерий Богданец
Остались в запасе
6
Айзат Садыков
ЦЗ
29
Александр Русских
ЦФ
30
Никита Медведев
ВР
Остались в запасе
5
Константин Жильцов
ЦЗ
96
Никита Николаев
ЦЗ
41
Максим Шумайлов
ВР
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Главный тренер
Валерий Богданец
Статистика матча Ижевск - Нижний Новгород
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Ижевск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Носта
2 : 1
29.10.2026
Ижевск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Ижевск
1 : 1
24.10.2026
Рубин-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Урал-2
0 : 2
19.10.2026
Ижевск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
Ижевск
1 : 0
11.10.2026
Челябинск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
Ижевск
3 : 1
04.10.2026
Оренбург-2
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
- : -
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Информация о матче
Главный судья:
Андрей Худорожков
(Пермь)
Стадион:
Купол
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