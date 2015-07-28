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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Локомотив - Авангард
Локомотив - Авангард: обзор матча 28 июля 2015
Локомотив
28.07.2015, вторник, 18:00
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 2 тур
0 : 0
Завершен
Авангард
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Авангард
Замена
Я. Линда
️️️️
А. Середа
90'
80'
Замена
П. Есиков
️️️️
А. Мотов
Замена
А. Васильев
️️️️
И. Бороздин
80'
65'
Замена
В. Горчаков
️️️️
А. Жмакин
Замена
О. Ткачев
️️️️
В. Скрыпников
63'
52'
Желтая карточка
П. Кадушкин
46'
Замена
Д. Мичуренков
️️️️
И. Хайманов
46'
Замена
А. Носов
️️️️
Д. Сойников
Замена
Д. Агапцев
️️️️
С. Чернышов
46'
Желтая карточка
А. Середа
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
30
Дмитрий Кортнев
ВР
13
Дмитрий Кожемякин
ЦЗ
64
Илья Баульчев
ЦЗ
17
Артем Стручков
ЦЗ
21
Игорь Бороздин
ЦП
9
Абумуслим Богатырев
ЦП
15
Владислав Скрыпников
ЦП
36
Игорь Фатеев
ЦП
6
Алексей Еремин
ЦП
48
Сергей Чернышов
ЦФ
20
Антон Середа
ЦФ
Авангард
90
Сергей Жидеев
ВР
19
Алексей Форопонов
ЦЗ
29
Игорь Хайманов
ЦЗ
22
Александр Войнов
ЦЗ
20
Павел Кадушкин
ЦЗ
53
Игорь Юрганов
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
11
Артем Жмакин
ЦП
57
Денис Сойников
ЦП
17
Денис Синяев
АП
10
Артем Мотов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Беляев
Локомотив
16
Михаил Алфимов
ВР
12
Александр Васильев
ЦЗ
96
Янис Линда
ЦП
5
Андрей Чикунов
ЦП
24
Олег Ткачев
ЦП
7
Алан Муртазов
ЦП
10
Дмитрий Агапцев
ЦФ
Авангард
16
Виктор Сулоев
ВР
5
Дмитрий Тельных
ЦЗ
79
Никита Митин
ЦП
7
Владимир Горчаков
ЦП
15
Павел Есиков
ЦФ
19
Дмитрий Мичуренков
ЦФ
11
Александр Носов
ЦФ
3-5-2
30
Кортнев
13
Кожемякин
64
Баульчев
17
Стручков
9
Богатырев
15
Скрыпников
36
Фатеев
6
Еремин
21
Бороздин
20
Середа
48
Чернышов
3-2-2-1-1
90
Жидеев
22
Войнов
20
Кадушкин
53
Юрганов
71
Мастерной
29
Хайманов
11
Жмакин
57
Сойников
17
Синяев
10
Мотов
20
Середа
96
Линда
96
Линда
20
Середа
21
Бороздин
12
Васильев
12
Васильев
21
Бороздин
15
Скрыпников
24
Ткачев
24
Ткачев
15
Скрыпников
48
Чернышов
10
Агапцев
10
Агапцев
48
Чернышов
10
Мотов
15
Есиков
15
Есиков
10
Мотов
11
Жмакин
7
Горчаков
7
Горчаков
11
Жмакин
29
Хайманов
19
Мичуренков
19
Мичуренков
29
Хайманов
57
Сойников
11
Носов
11
Носов
57
Сойников
Остались в запасе
Локомотив
Авангард
5
Андрей Чикунов
ЦП
7
Алан Муртазов
ЦП
16
Михаил Алфимов
ВР
79
Никита Митин
ЦП
5
Дмитрий Тельных
ЦЗ
16
Виктор Сулоев
ВР
Главный тренер
Игорь Беляев
Остались в запасе
5
Андрей Чикунов
ЦП
7
Алан Муртазов
ЦП
16
Михаил Алфимов
ВР
Остались в запасе
79
Никита Митин
ЦП
5
Дмитрий Тельных
ЦЗ
16
Виктор Сулоев
ВР
Главный тренер
Игорь Беляев
Статистика матча Локомотив - Авангард
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Локомотив
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 26 тур
Локомотив
1 : 1
30.05.2016
Чертаново
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 25 тур
Зенит
0 : 0
23.05.2016
Локомотив
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 24 тур
Локомотив
0 : 3
16.05.2016
Тамбов
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 23 тур
Торпедо
1 : 2
11.05.2016
Локомотив
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 22 тур
Локомотив
1 : 0
04.05.2016
Рязань
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Авангард
1 : 1
31.10.2026
Шумбрат
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Спартак Т
2 : 0
24.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сатурн
5 : 1
18.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Авангард
0 : 0
10.10.2026
Волна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Рязань
4 : 0
04.10.2026
Авангард
Информация о матче
Главный судья:
Дмитрий Веселов
(Москва)
Стадион:
Локомотив
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