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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Москва - Карелия
Москва - Карелия: обзор матча 28 июля 2015
Москва
28.07.2015, вторник, 18:00
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 2 тур
4 : 2
Завершен
Карелия
15'
Р. Нетфуллин
33'
В. Данилин
42'
Н. Жданкин
87'
Р. Нетфуллин
10'
Е. Калошин
56'
В. Борисов (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Москва - Карелия
Замена
И. Родин
️️️️
Н. Жданкин
90'
ГОЛ! 4:2!
Р. Нетфуллин
87'
72'
Замена
П. Исаков
️️️️
Е. Калошин
Замена
М. Пенчук
️️️️
Д. Санталов
67'
Замена
И. Локшин
️️️️
Н. Дюков
67'
65'
Желтая карточка
В. Борисов
Замена
И. Звягин
️️️️
А. Ляднев
65'
64'
Замена
И. Гаврилин
️️️️
Е. Ховченин
56'
ГОЛ с пенальти! 3:2!
В. Борисов
ГОЛ! 3:1!
Н. Жданкин
42'
ГОЛ! 2:1!
В. Данилин
33'
29'
Желтая карточка
Д. Клюев
Желтая карточка
Р. Нетфуллин
29'
Пенальти не реализован!
Р. Нетфуллин
15'
ГОЛ! 1:1!
Р. Нетфуллин
15'
10'
ГОЛ! 0:1!
Е. Калошин
5'
Желтая карточка
Д. Коваленко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Москва
35
Александр Романов
ВР
11
Кирилл Павлов
ЛЗ
2
Артем Добролович
ЦЗ
82
Алексей Мамонов
ЦЗ
20
Антон Полюткин
ЦЗ
25
Никита Жданкин
ПЗ
34
Вячеслав Данилин
ЦП
8
Никита Дюков
ЦП
14
Денис Санталов
ЦП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
9
Андрей Ляднев
ЦФ
Карелия
28
Андрей Федоров
ВР
14
Александр Несмачных
ЦЗ
4
Дмитрий Коваленко
ЦЗ
2
Илья Ионов
ЦЗ
9
Сергей Киселев
ЦЗ
22
Евгений Калошин
ЦП
8
Денис Клюев
ЦП
27
Тимофей Корнышев
ЦП
12
Илья Кириллов
ЦФ
7
Виктор Борисов
ЦФ
10
Евгений Ховченин
ЦФ
Москва
1
Марат Засеев
ВР
22
Игорь Локшин
ЦП
15
Иван Звягин
ЦП
18
Денис Горбунов
ЦП
87
Иван Родин
ЦП
17
Михаил Пенчук
ЦФ
42
Антон Кабанов
ЦФ
Карелия
1
Алексей Дугнист
ВР
13
Павел Исаков
ЦЗ
23
Рустам Джаббаров
ЦЗ
2
Валентин Решетнев
ЦЗ
11
Игорь Гаврилин
ЦП
3-2-4-1
35
Романов
2
Добролович
82
Мамонов
20
Полюткин
11
Павлов
25
Жданкин
34
Данилин
14
Санталов
52
Нетфуллин
8
Дюков
9
Ляднев
4-3-3
28
Федоров
4
Коваленко
2
Ионов
9
Киселев
14
Несмачных
22
Калошин
8
Клюев
27
Корнышев
10
Ховченин
7
Борисов
12
Кириллов
8
Дюков
22
Локшин
22
Локшин
8
Дюков
9
Ляднев
15
Звягин
15
Звягин
9
Ляднев
14
Санталов
17
Пенчук
17
Пенчук
14
Санталов
25
Жданкин
87
Родин
87
Родин
25
Жданкин
10
Ховченин
11
Гаврилин
11
Гаврилин
10
Ховченин
22
Калошин
13
Исаков
13
Исаков
22
Калошин
Остались в запасе
Москва
Карелия
1
Марат Засеев
ВР
42
Антон Кабанов
ЦФ
18
Денис Горбунов
ЦП
23
Рустам Джаббаров
ЦЗ
2
Валентин Решетнев
ЦЗ
1
Алексей Дугнист
ВР
Остались в запасе
1
Марат Засеев
ВР
42
Антон Кабанов
ЦФ
18
Денис Горбунов
ЦП
Остались в запасе
23
Рустам Джаббаров
ЦЗ
2
Валентин Решетнев
ЦЗ
1
Алексей Дугнист
ВР
Статистика матча Москва - Карелия
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 26 тур
Олимп-Долгопрудный
5 : 1
04.06.2017
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 25 тур
Москва
3 : 6
28.05.2017
Сочи
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 24 тур
Динамо-2
1 : 0
21.05.2017
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 22 тур
Домодедово
3 : 2
18.05.2017
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 23 тур
Москва
6 : 1
15.05.2017
Торпедо Вл
Карелия
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 29 тур
Карелия
1 : 3
26.05.2016
Псков
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 28 тур
Строгино
3 : 2
20.05.2016
Карелия
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 27 тур
Карелия
0 : 0
16.05.2016
ЦРФСО
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 26 тур
Коломна
1 : 2
11.05.2016
Карелия
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 25 тур
Карелия
1 : 3
05.05.2016
Спартак К
Информация о матче
Главный судья:
Олег Корецкий
(Раменское)
Стадион:
Спартаковец им. Н.П.Старостина
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