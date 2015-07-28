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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Фенербахче - Шахтер
Фенербахче - Шахтер: обзор матча 28 июля 2015
Фенербахче
28.07.2015, вторник, 21:00
Лига чемпионов, 3 раунд
0 : 0
Ответный матч – 0 : 3
Завершен
Шахтер
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Статистика матча Фенербахче - Шахтер
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Матчи команд
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
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- : -
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0 : 5
08.11.2026
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Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
2 : 2
20.10.2026
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20.11.2026
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Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
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Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
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21.10.2026
Шахтер
Информация о матче
Стадион:
Шюкрю Сарачоглу
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