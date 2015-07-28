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Лига чемпионов 2026/2027
Панатинаикос - Брюгге
Панатинаикос - Брюгге: обзор матча 28 июля 2015
Панатинаикос
28.07.2015, вторник, 21:00
Лига чемпионов, 3 раунд
2 : 1
Ответный матч – 0 : 3
Завершен
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Матчи команд
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Ланс
Информация о матче
Стадион:
Апостолос Николаидис
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