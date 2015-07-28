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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Торпедо - Тамбов
Торпедо - Тамбов: обзор матча 28 июля 2015
Торпедо
28.07.2015, вторник, 18:00
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 2 тур
1 : 1
Завершен
Тамбов
82'
А. Степанов
86'
В. Свистунов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торпедо - Тамбов
86'
ГОЛ! 1:1!
В. Свистунов
Желтая карточка
С. Шустиков
85'
ГОЛ! 1:0!
А. Степанов
82'
80'
Замена
В. Свистунов
️️️️
Н. Андреев
Замена
Р. Тимохин
️️️️
С. Тюпиков
78'
77'
Желтая карточка
С. Коротков
Замена
А. Степанов
️️️️
Д. Соколов
70'
Замена
Ф. Дворецков
️️️️
К. Павлов
63'
54'
Желтая карточка
А. Рыбин
51'
Желтая карточка
Р. Григорян
46'
Замена
И. Спицын
️️️️
А. Аверьянов
Желтая карточка
Д. Соколов
38'
37'
Желтая карточка
А. Аверьянов
27'
Замена
С. Коротков
️️️️
К. Зимулька
25'
Желтая карточка
С. Васильев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
16
Юрий Шафинский
ВР
66
Евгений Ежов
ЛЗ
4
Андрей Ширяев
ЦЗ
2
Сергей Шумейко
ЦЗ
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
25
Дмитрий Соколов
ЛП
57
Константин Подкорытов
ЦП
6
Константин Павлов
ЦП
18
Константин Кертанов
АП
77
Сергей Тюпиков
ЦФ
67
Валерий Скородумов
ЦФ
Главный тренер
Валерий Петраков
Тамбов
1
Даниил Гавиловский
ВР
19
Алексей Михалев
ЦЗ
81
Константин Зимулька
ЦЗ
22
Алексей Рыбин
ПЗ
11
Алексей Аверьянов
ЛП
28
Роман Григорян
ЦП
25
Денис Поярков
ЦП
97
Сергей Гаранжа
ЦП
31
Сергей Васильев
ЦП
21
Никита Андреев
ПП
7
Олег Чернышов
ПВ
Торпедо
31
Тимур Багаутдинов
ВР
28
Николай Погребняк
ЦЗ
22
Филипп Дворецков
ЦП
32
Иван Мельников
ЦП
45
Ринат Тимохин
ЦФ
30
Александр Степанов
ЦФ
24
Виктор Афанасьев
ЦФ
Тамбов
81
Олег Смирнов
ВР
4
Иван Лаврухин
ЦЗ
20
Сергей Коротков
ЦЗ
18
Илья Спицын
ЦП
9
Артем Архипов
ЦФ
3
Михаил Тыняный
ЦФ
68
Виктор Свистунов
ЦФ
4-3-1-2
16
Шафинский
66
Ежов
2
Шумейко
6
Шустиков
4
Ширяев
25
Соколов
6
Павлов
57
Подкорытов
18
Кертанов
67
Скородумов
77
Тюпиков
3-5-2
1
Гавиловский
22
Рыбин
81
Зимулька
19
Михалев
21
Андреев
25
Поярков
97
Гаранжа
31
Васильев
11
Аверьянов
7
Чернышов
28
Григорян
77
Тюпиков
45
Тимохин
45
Тимохин
77
Тюпиков
25
Соколов
30
Степанов
30
Степанов
25
Соколов
6
Павлов
22
Дворецков
22
Дворецков
6
Павлов
21
Андреев
68
Свистунов
68
Свистунов
21
Андреев
81
Зимулька
20
Коротков
20
Коротков
81
Зимулька
11
Аверьянов
18
Спицын
18
Спицын
11
Аверьянов
Остались в запасе
Торпедо
Тамбов
28
Николай Погребняк
ЦЗ
24
Виктор Афанасьев
ЦФ
31
Тимур Багаутдинов
ВР
32
Иван Мельников
ЦП
Главный тренер
Валерий Петраков
9
Артем Архипов
ЦФ
3
Михаил Тыняный
ЦФ
4
Иван Лаврухин
ЦЗ
81
Олег Смирнов
ВР
Остались в запасе
28
Николай Погребняк
ЦЗ
24
Виктор Афанасьев
ЦФ
31
Тимур Багаутдинов
ВР
32
Иван Мельников
ЦП
Остались в запасе
9
Артем Архипов
ЦФ
3
Михаил Тыняный
ЦФ
4
Иван Лаврухин
ЦЗ
81
Олег Смирнов
ВР
Главный тренер
Валерий Петраков
Статистика матча Торпедо - Тамбов
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
- : -
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Тамбов
1 : 5
16.05.2021
Зенит
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Ахмат
3 : 1
07.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Ростов
2 : 0
02.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Тамбов
2 : 5
24.04.2021
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Арсенал
4 : 0
18.04.2021
Тамбов
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Кукуляк
(Калуга)
Стадион:
академии "Спартак"
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