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Расписание матчей
Кубок Америки
Аргентина - Ямайка
Аргентина - Ямайка: обзор матча 21 июня 2015
Аргентина
21.06.2015, воскресенье, 00:30
Кубок Америки, группа B, 3 тур
1 : 0
Завершен
Ямайка
10'
Г. Игуаин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аргентина - Ямайка
Желтая карточка
П. Хавьер Сабалета
90'
+1
Замена
Э. Ламела
️️️️
А. Ди Мария
83'
77'
Замена
Д. Барнс
️️️️
Д. Браун
Замена
К. Тевес
️️️️
Г. Игуаин
71'
71'
Замена
С. Доукинс
️️️️
Л. Лэйнг
70'
Замена
Д. Тейлор
️️️️
М. Гектор
Замена
Р. Перейра
️️️️
Х. Пасторе
57'
52'
Желтая карточка
Р. Остин
52'
Желтая карточка
М. Гектор
Желтая карточка
Х. Пасторе
43'
30'
Желтая карточка
Д. Уотсон
ГОЛ! 1:0!
Г. Игуаин
Пас отдал
А. Ди Мария
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аргентина
9
Серхио Ромеро
ВР
16
Маркос Рохо
ЛЗ
2
Эсекьель Гарай
ЦЗ
15
Мартин Демичелис
ЦЗ
4
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
14
Хавьер Маскерано
ОП
5
Лукас Билья
ЦП
21
Хавьер Пасторе
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
10
Лионель Месси
(К)
ПВ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Ямайка
12
Дуэйн Миллер
ВР
20
Кемар Лоуренс
ЛЗ
4
Уэс Морган
ЦЗ
3
Майкл Гектор
ЦЗ
19
Эдриан Мариаппа
ПЗ
5
Лэнс Лэйнг
ЛП
15
ДжиВон Уотсон
ЦП
17
Родольф Остин
(К)
ЦП
10
Джоби МакАнуфф
АП
22
Гэрэт МакКлири
ПП
6
Дешорн Браун
ЦФ
Главный тренер
Винфрид Шефер
Аргентина
1
Науэль Гусман
ВР
23
Мариано Андухар
ВР
14
Милтон Каско
ЦЗ
19
Николас Отаменди
ЦЗ
3
Факундо Ронкалья
ПЗ
7
Эвер Банега
ЦП
5
Фернандо Гаго
ЦП
7
Роберто Перейра
АП
8
Эрик Ламела
ПВ
9
Серхио Агуэро
ЦФ
22
Эсекьель Лавесси
ЦФ
11
Карлос Тевес
ЦФ
Ямайка
14
Аллан Отти
ВР
23
Райан Томпсон
ВР
13
Дуэйн Керр
ВР
8
Хьюган Грей
ЦЗ
2
Даниэль Гордон
ЦЗ
21
Джермейн Тейлор
ЦЗ
18
Саймон Доукинс
ЛП
18
Джоэль Грант
ЦП
9
Джайлз Барнс
ЦП
11
Даррен Мэттокс
ЦФ
7
Ромео Паркс
ЦФ
13
Дино Уилльямс
ЦФ
4-1-1-3-1
9
Ромеро
16
Рохо
2
Гарай
15
Демичелис
4
Сабалета
14
Маскерано
5
Билья
11
Ди Мария
21
Пасторе
10
Месси
9
Игуаин
4-4-1-1
12
Миллер
19
Мариаппа
4
Морган
3
Гектор
20
Лоуренс
22
МакКлири
15
Уотсон
17
Остин
5
Лэйнг
10
МакАнуфф
6
Браун
21
Пасторе
7
Перейра
7
Перейра
21
Пасторе
11
Ди Мария
8
Ламела
8
Ламела
11
Ди Мария
9
Игуаин
11
Тевес
11
Тевес
9
Игуаин
3
Гектор
21
Тейлор
21
Тейлор
3
Гектор
5
Лэйнг
18
Доукинс
18
Доукинс
5
Лэйнг
6
Браун
9
Барнс
9
Барнс
6
Браун
Остались в запасе
Аргентина
Ямайка
1
Науэль Гусман
ВР
23
Мариано Андухар
ВР
14
Милтон Каско
ЦЗ
19
Николас Отаменди
ЦЗ
3
Факундо Ронкалья
ПЗ
7
Эвер Банега
ЦП
5
Фернандо Гаго
ЦП
9
Серхио Агуэро
ЦФ
22
Эсекьель Лавесси
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
11
Даррен Мэттокс
ЦФ
14
Аллан Отти
ВР
7
Ромео Паркс
ЦФ
13
Дино Уилльямс
ЦФ
8
Хьюган Грей
ЦЗ
2
Даниэль Гордон
ЦЗ
23
Райан Томпсон
ВР
13
Дуэйн Керр
ВР
18
Джоэль Грант
ЦП
Главный тренер
Винфрид Шефер
Остались в запасе
1
Науэль Гусман
ВР
23
Мариано Андухар
ВР
14
Милтон Каско
ЦЗ
19
Николас Отаменди
ЦЗ
3
Факундо Ронкалья
ПЗ
7
Эвер Банега
ЦП
5
Фернандо Гаго
ЦП
9
Серхио Агуэро
ЦФ
22
Эсекьель Лавесси
ЦФ
Остались в запасе
11
Даррен Мэттокс
ЦФ
14
Аллан Отти
ВР
7
Ромео Паркс
ЦФ
13
Дино Уилльямс
ЦФ
8
Хьюган Грей
ЦЗ
2
Даниэль Гордон
ЦЗ
23
Райан Томпсон
ВР
13
Дуэйн Керр
ВР
18
Джоэль Грант
ЦП
Главный тренер
Херардо Мартино
Главный тренер
Винфрид Шефер
Статистика матча Аргентина - Ямайка
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Аргентина
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
- : -
18.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
1 : 2
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
3 : 0
07.10.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
04.10.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
4 : 0
01.10.2026
Боливия
Чемпионат мира, Финал
Испания
1 : 0
19.07.2026
Аргентина
Ямайка
Товарищеские матчи. Сборные
США
- : -
13.12.2026
Ямайка
Товарищеские матчи. Сборные
Ямайка
0 : 0
07.06.2026
ЮАР
Товарищеские матчи. Сборные
Ямайка
3 : 0
30.05.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Ямайка
2 : 0
27.05.2026
Индия
Отборочные матчи к ЧМ. Межконтинентальный плей-офф, Финал
ДР Конго
1 : 0
01.04.2026
Ямайка
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Новая Каледония
0 : 1
27.03.2026
Ямайка
Информация о матче
Главный судья:
Хулио Баскуньян Гонсалес
Стадион:
Саусалито
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 00:25 (прямая)
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