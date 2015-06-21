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Расписание матчей
Кубок Америки
Колумбия - Перу
Колумбия - Перу: обзор матча 21 июня 2015
Колумбия
21.06.2015, воскресенье, 22:00
Кубок Америки, группа C, 3 тур
0 : 0
Завершен
Перу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Колумбия - Перу
90'
+3
Желтая карточка
Д. Фарфан
90'
Замена
Й. Йотун
️️️️
К. Куэва
81'
Замена
П. Уртадо
️️️️
Х. Санчес
79'
Желтая карточка
К. Лобатон
Замена
Д. Мартинес
️️️️
Р. Фалькао
66'
Желтая карточка
К. Санчес
64'
Замена
С. Ибарбо
️️️️
П. Армеро
57'
56'
Замена
Д. Фарфан
️️️️
К. Писарро
33'
Желтая карточка
Х. Бальон
Замена
А. Мехья
️️️️
Э. Валенсия
24'
Желтая карточка
К. Сапата
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колумбия
1
Давид Оспина
ВР
7
Пабло Армеро
ЛЗ
2
Кристиан Сапата
ЦЗ
22
Джейсон Мурильо
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
16
Эдвин Валенсия
ЦП
6
Карлос Санчес
ЦП
10
Хамес Родригес
АП
11
Хуан Куадрадо
ПП
19
Теофилио Гутьеррес
ЦФ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Хосе Пекерман
Перу
1
Педро Галлезе
ВР
5
Карлос Самбрано
ЦЗ
22
Карлос Аскуэс
ЦЗ
6
Хуан Варгас
ЛП
10
Кристиан Куэва
ЦП
17
Карлос Лобатон
ЦП
21
Хоэль Санчес
ЦП
7
Хосепмир Бальон
ЦП
9
Хосе Паоло Герреро
ЦФ
17
Луис Адвинкула
ЦФ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Гарека
Колумбия
12
Камило Варгас
ВР
23
Кристиан Бонилья
ВР
5
Дарвин Андраде
ЦЗ
13
Карлос Вальдес
ЦЗ
3
Педро Франко
ЦЗ
18
Камило Суньига
ЛП
8
Эдвин Кардона
ЦП
15
Александр Мехья
ЦП
14
Сегундо Ибарбо
ЦФ
19
Луис Муриэль
ЦФ
21
Джексон Мартинес
ЦФ
Перу
12
Саломон Либман
ВР
12
Диего Пенни
ВР
3
Ансель Рохас
ЦЗ
22
Хаир Кеспедес
ЦЗ
16
Педро Рекена
ЦЗ
19
Йошимар Йотун
ЦЗ
15
Кристиан Рамос
ЦЗ
8
Эдвин Ретамосо
ЦП
18
Андре Каррильо
ПВ
7
Йорди Рейна
ЦФ
7
Паоло Уртадо
ЦФ
10
Джефферсон Фарфан
ЦФ
4-3-1-2
1
Оспина
7
Армеро
2
Сапата
22
Мурильо
4
Ариас
16
Валенсия
6
Санчес
11
Куадрадо
10
Родригес
9
Фалькао
19
Гутьеррес
2-5-3
1
Галлезе
5
Самбрано
22
Аскуэс
10
Куэва
17
Лобатон
21
Санчес
7
Бальон
6
Варгас
14
Писарро
17
Адвинкула
9
Герреро
16
Валенсия
15
Мехья
15
Мехья
16
Валенсия
7
Армеро
14
Ибарбо
14
Ибарбо
7
Армеро
9
Фалькао
21
Мартинес
21
Мартинес
9
Фалькао
10
Куэва
19
Йотун
19
Йотун
10
Куэва
21
Санчес
7
Уртадо
7
Уртадо
21
Санчес
14
Писарро
10
Фарфан
10
Фарфан
14
Писарро
Остались в запасе
Колумбия
Перу
12
Камило Варгас
ВР
23
Кристиан Бонилья
ВР
5
Дарвин Андраде
ЦЗ
13
Карлос Вальдес
ЦЗ
3
Педро Франко
ЦЗ
18
Камило Суньига
ЛП
8
Эдвин Кардона
ЦП
19
Луис Муриэль
ЦФ
Главный тренер
Хосе Пекерман
3
Ансель Рохас
ЦЗ
22
Хаир Кеспедес
ЦЗ
8
Эдвин Ретамосо
ЦП
7
Йорди Рейна
ЦФ
16
Педро Рекена
ЦЗ
12
Саломон Либман
ВР
12
Диего Пенни
ВР
15
Кристиан Рамос
ЦЗ
18
Андре Каррильо
ПВ
Главный тренер
Рикардо Гарека
Остались в запасе
12
Камило Варгас
ВР
23
Кристиан Бонилья
ВР
5
Дарвин Андраде
ЦЗ
13
Карлос Вальдес
ЦЗ
3
Педро Франко
ЦЗ
18
Камило Суньига
ЛП
8
Эдвин Кардона
ЦП
19
Луис Муриэль
ЦФ
Остались в запасе
3
Ансель Рохас
ЦЗ
22
Хаир Кеспедес
ЦЗ
8
Эдвин Ретамосо
ЦП
7
Йорди Рейна
ЦФ
16
Педро Рекена
ЦЗ
12
Саломон Либман
ВР
12
Диего Пенни
ВР
15
Кристиан Рамос
ЦЗ
18
Андре Каррильо
ПВ
Главный тренер
Хосе Пекерман
Главный тренер
Рикардо Гарека
Статистика матча Колумбия - Перу
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Чили
- : -
18.11.2026
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
1 : 0
14.11.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
2 : 0
07.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
0 : 1
03.10.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
27.09.2026
Колумбия
Чемпионат мира, 1/8 финала
Швейцария
0 : 0
07.07.2026
Колумбия
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
2 : 0
14.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
2 : 0
07.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
2 : 0
03.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
30.09.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 1
26.09.2026
Перу
Информация о матче
Стадион:
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