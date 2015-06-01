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Расписание матчей
Молодежный ЧМ
Нигерия U20 - Бразилия (мол.)
Нигерия U20 - Бразилия (мол.): обзор матча 01 июня 2015
Нигерия U20
01.06.2015, понедельник, 04:00
Чемпионат мира U-20, группа E, 1 тур
2 : 4
Завершен
Бразилия (мол.)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Нигерия U20 - Бразилия (мол.)
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Нигерия U20
Молодежный чемпионат мира, 1/8 финала
Аргентина U20
4 : 0
08.10.2025
Нигерия U20
Молодежный чемпионат мира, 3 тур
Нигерия U20
1 : 1
06.10.2025
Колумбия U20
Молодежный чемпионат мира, 2 тур
Нигерия U20
3 : 2
03.10.2025
Саудовская Аравия U20
Молодежный чемпионат мира, 1 тур
Норвегия U20
1 : 0
29.09.2025
Нигерия U20
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия U20
1 : 3
23.09.2025
Нигерия U20
Бразилия (мол.)
Олимпиада, Финал
Бразилия (мол.)
2 : 1
07.08.2021
Испания (мол)
Олимпиада, 1/2 финала
Мексика (мол)
0 : 0
03.08.2021
Бразилия (мол.)
Олимпиада, 1/4 финала
Бразилия (мол.)
1 : 0
31.07.2021
Египет (мол)
Олимпиада, 3 тур
Саудовская Аравия (мол.)
1 : 3
28.07.2021
Бразилия (мол.)
Олимпиада, 2 тур
Бразилия (мол.)
0 : 0
25.07.2021
Кот-д'Ивуар (мол.)
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Нигерия U20
Бразилия (мол.)
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В ЦСКА прокомментировали решение не отпускать Алвеса в сборную Бразилии на молодежный ЧМ
2025.09.30 17:17
3
ЦСКА не отпустил своего игрока на молодежный ЧМ
2025.09.29 13:06
1
«Зенит» может не отпустить Педро на молодежный ЧМ
2025.09.15 22:33
7
Новичок ЦСКА отреагировал на запрет клуба ехать в молодежную сборную Бразилии
2025.07.28 14:48
Защитник «Зенита» Ренан столкнулся с расизмом на молодежном ЧМ
2023.06.01 09:44
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