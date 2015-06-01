Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Молодежный ЧМ
КНДР (до 20) - Венгрия (мол.)
КНДР (до 20) - Венгрия (мол.): обзор матча 01 июня 2015
КНДР (до 20)
01.06.2015, понедельник, 07:00
Чемпионат мира U-20, группа E, 1 тур
1 : 5
Завершен
Венгрия (мол.)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча КНДР (до 20) - Венгрия (мол.)
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
КНДР (до 20)
Чемпионат мира U-20, 3 тур
Бразилия (мол.)
3 : 0
07.06.2015
КНДР (до 20)
Чемпионат мира U-20, 2 тур
Нигерия U20
4 : 0
04.06.2015
КНДР (до 20)
Чемпионат мира U-20, 1 тур
КНДР (до 20)
1 : 5
01.06.2015
Венгрия (мол.)
Венгрия (мол.)
Товарищеские матчи. Сборные
Исландия (мол.)
3 : 0
21.03.2025
Венгрия (мол.)
Молодежный чемпионат Европы, 3 тур
Нидерланды (мол)
6 : 1
30.03.2021
Венгрия (мол.)
Молодежный чемпионат Европы, 2 тур
Венгрия (мол.)
1 : 2
27.03.2021
Румыния (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 1 тур
Венгрия (мол.)
0 : 3
24.03.2021
Германия (мол)
Чемпионат мира U-20, 1/8 финала
Сербия (до 20)
2 : 1
10.06.2015
Венгрия (мол.)
Информация о матче
Стадион:
Таранаки Стэдиум
Новости команд
Все
КНДР (до 20)
Венгрия (мол.)
Результаты жеребьевки отбора на молодежный Евро, который совместно примут Албания и Сербия
2025.02.06 14:33
Нидерланды и Германия вышли в плей-офф молодежного Евро-2021
2021.03.30 20:57
Семь футболистов молодежной сборной России получили травмы и отозваны из команды
2020.11.09 17:14
Корейского вратаря обвинили в нарочно пропущенном голе и отстранили на год
2016.11.05 12:37
8
Корейского вратаря обвинили в нарочно пропущенном голе и отстранили на год
2016.11.05 12:37
8
Результаты жеребьевки отбора на молодежный Евро, который совместно примут Албания и Сербия
2025.02.06 14:33
Нидерланды и Германия вышли в плей-офф молодежного Евро-2021
2021.03.30 20:57
Семь футболистов молодежной сборной России получили травмы и отозваны из команды
2020.11.09 17:14
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+