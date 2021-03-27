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Расписание матчей
Молодежный чемпионат Европы
Венгрия (мол.) - Румыния (мол)
Венгрия (мол.) - Румыния (мол): обзор матча 27 марта 2021
Венгрия (мол.)
27.03.2021, суббота, 20:00
Молодежный чемпионат Европы, группа A, 2 тур
1 : 2
Завершен
Румыния (мол)
70'
А. Мэцан
87'
A. Pascanu
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Венгрия (мол.) - Румыния (мол)
89'
Замена
К. Иту
️️️️
А. Мэцан
Замена
C. Bukta
️️️️
L. Deutsch
88'
87'
ГОЛ! 0:2!
A. Pascanu
Пас отдал
А. Мэцан
86'
Замена
О. Попеску
️️️️
G. Ganea
80'
Желтая карточка
G. Ganea
70'
ГОЛ! 0:1!
А. Мэцан
Замена
O. Tamás
️️️️
Т. Киш
69'
64'
Желтая карточка
М. Марин
61'
Замена
А. Петре
️️️️
О. Морутан
58'
Желтая карточка
A. Pascanu
Желтая карточка
L. Deutsch
52'
Вторая желтая
А. Шоке
42'
Желтая карточка
Т. Киш
13'
6'
Желтая карточка
О. Морутан
Желтая карточка
А. Шоке
6'
5'
Желтая карточка
Д. Чоботарию
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Венгрия (мол.)
14
Бендегуз Болла
ЦЗ
2
Аттила Мокши
ЦЗ
3
Ботонд Балог
ЦЗ
17
Тамаш Киш
ЛВ
0
AndrÃ¡s MÃ¡tyÃ¡s Csonka
ЦП
0
László Deutsch
ЦФ
0
Balázs Bese
ЦФ
0
Alen Skribek
ЦФ
0
Szabolcs Mezei
ЦФ
25
Norbert Szendrei
ЦФ
21
Адриан Шоке
ЦФ
Румыния (мол)
12
Андрей Влад
ВР
13
Денис Чоботарию
ЦЗ
0
Денис Харуц
ПЗ
0
Раду Бобоц
ПЗ
7
Дариус Олару
ЦП
6
Мариуш Марин
ЦП
20
Александру Мэцан
АП
21
Олимпиу Морутан
АП
0
Andrei Ciobanu
ЦФ
0
George Ganea
ЦФ
5
A. Pascanu
ЦФ
Главный тренер
Адриан Муту
Венгрия (мол.)
13
Михалы Ката
ЦП
0
Martin Auerbach
ЦФ
0
Péter Kovács
ЦФ
0
Bence Bíró
ЦФ
9
Донат Барань
ЦФ
0
Csaba Bukta
ЦФ
0
Márk Kovácsréti
ЦФ
0
Martin Palincsár
ЦФ
0
Kristóf Hinora
ЦФ
0
Olivér Tamás
ЦФ
0
András Huszti
ЦФ
0
Benedek Varju
ЦФ
Румыния (мол)
16
Михай Айоани
ВР
15
Раул Опруц
ЛЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
0
Штефан Влэдою
ПАЗ
17
Октавиан Попеску
ЛВ
6
Марко Дулкэ
ОП
14
Рэзван Оайдэ
ЦП
0
Кэтэлин Иту
ЦП
0
Mihai Alexandru
ЦФ
21
Адриан Петре
ЦФ
0
George Cîmpanu
ЦФ
0
A. Chindris
ЦФ
0
Mihai Eşanu
ЦФ
3-1-1-5
14
Болла
2
Мокши
3
Балог
0
17
Киш
0
21
Шоке
25
0
0
3-2-2-3
12
Влад
0
Бобоц
13
Чоботарию
0
Харуц
7
Олару
6
Марин
20
Мэцан
21
Морутан
5
0
0
0
0
0
0
17
Киш
0
0
17
Киш
0
17
Попеску
17
Попеску
0
21
Морутан
21
Петре
21
Петре
21
Морутан
20
Мэцан
0
Иту
0
Иту
20
Мэцан
Остались в запасе
Венгрия (мол.)
Румыния (мол)
13
Михалы Ката
ЦП
0
Martin Auerbach
ЦФ
0
Péter Kovács
ЦФ
0
Bence Bíró
ЦФ
9
Донат Барань
ЦФ
0
Márk Kovácsréti
ЦФ
0
Martin Palincsár
ЦФ
0
Kristóf Hinora
ЦФ
0
András Huszti
ЦФ
0
Benedek Varju
ЦФ
0
Mihai Alexandru
ЦФ
6
Марко Дулкэ
ОП
0
George Cîmpanu
ЦФ
14
Рэзван Оайдэ
ЦП
15
Раул Опруц
ЛЗ
0
A. Chindris
ЦФ
0
Штефан Влэдою
ПАЗ
0
Mihai Eşanu
ЦФ
16
Михай Айоани
ВР
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
Главный тренер
Адриан Муту
Остались в запасе
13
Михалы Ката
ЦП
0
Martin Auerbach
ЦФ
0
Péter Kovács
ЦФ
0
Bence Bíró
ЦФ
9
Донат Барань
ЦФ
0
Márk Kovácsréti
ЦФ
0
Martin Palincsár
ЦФ
0
Kristóf Hinora
ЦФ
0
András Huszti
ЦФ
0
Benedek Varju
ЦФ
Остались в запасе
0
Mihai Alexandru
ЦФ
6
Марко Дулкэ
ОП
0
George Cîmpanu
ЦФ
14
Рэзван Оайдэ
ЦП
15
Раул Опруц
ЛЗ
0
A. Chindris
ЦФ
0
Штефан Влэдою
ПАЗ
0
Mihai Eşanu
ЦФ
16
Михай Айоани
ВР
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
Главный тренер
Адриан Муту
Статистика матча Венгрия (мол.) - Румыния (мол)
3
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Венгрия (мол.)
Товарищеские матчи. Сборные
Исландия (мол.)
3 : 0
21.03.2025
Венгрия (мол.)
Молодежный чемпионат Европы, 3 тур
Нидерланды (мол)
6 : 1
30.03.2021
Венгрия (мол.)
Молодежный чемпионат Европы, 2 тур
Венгрия (мол.)
1 : 2
27.03.2021
Румыния (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 1 тур
Венгрия (мол.)
0 : 3
24.03.2021
Германия (мол)
Чемпионат мира U-20, 1/8 финала
Сербия (до 20)
2 : 1
10.06.2015
Венгрия (мол.)
Румыния (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 3 тур
Румыния (мол)
1 : 2
17.06.2025
Словакия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 2 тур
Испания (мол)
2 : 1
14.06.2025
Румыния (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 1 тур
Италия (мол)
1 : 0
11.06.2025
Румыния (мол)
Товарищеские матчи. Сборные
Грузия (мол)
0 : 1
04.06.2025
Румыния (мол)
Товарищеские матчи. Сборные
Румыния (мол)
0 : 2
25.03.2025
Нидерланды (мол)
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