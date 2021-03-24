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Расписание матчей
Молодежный чемпионат Европы
Венгрия (мол.) - Германия (мол)
Венгрия (мол.) - Германия (мол): обзор матча 24 марта 2021
Венгрия (мол.)
24.03.2021, среда, 23:00
Молодежный чемпионат Европы, группа A, 1 тур
0 : 3
Завершен
Германия (мол)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Венгрия (мол.) - Германия (мол)
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Венгрия (мол.)
Товарищеские матчи. Сборные
Исландия (мол.)
3 : 0
21.03.2025
Венгрия (мол.)
Молодежный чемпионат Европы, 3 тур
Нидерланды (мол)
6 : 1
30.03.2021
Венгрия (мол.)
Молодежный чемпионат Европы, 2 тур
Венгрия (мол.)
1 : 2
27.03.2021
Румыния (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 1 тур
Венгрия (мол.)
0 : 3
24.03.2021
Германия (мол)
Чемпионат мира U-20, 1/8 финала
Сербия (до 20)
2 : 1
10.06.2015
Венгрия (мол.)
Германия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, Финал
Англия (мол)
3 : 2
28.06.2025
Германия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 1/2 финала
Германия (мол)
3 : 0
25.06.2025
Франция (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 1/4 финала
Германия (мол)
3 : 2
22.06.2025
Италия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 3 тур
Англия (мол)
1 : 2
18.06.2025
Германия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 2 тур
Чехия (мол)
2 : 4
15.06.2025
Германия (мол)
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Германия (мол)
Определился победитель молодежного Евро-2025
2025.06.29 00:41
1
Определились финалисты молодежного Евро-2025
2025.06.26 00:24
Определились финалисты юношеского Евро-2025
2025.06.23 23:11
Определились все полуфиналисты молодежного Евро-2025
2025.06.23 09:48
Результаты жеребьевки отбора на молодежный Евро, который совместно примут Албания и Сербия
2025.02.06 14:33
Результаты жеребьевки отбора на молодежный Евро, который совместно примут Албания и Сербия
2025.02.06 14:33
Нидерланды и Германия вышли в плей-офф молодежного Евро-2021
2021.03.30 20:57
Семь футболистов молодежной сборной России получили травмы и отозваны из команды
2020.11.09 17:14
Определился победитель молодежного Евро-2025
2025.06.29 00:41
1
Определились финалисты молодежного Евро-2025
2025.06.26 00:24
Определились финалисты юношеского Евро-2025
2025.06.23 23:11
Определились все полуфиналисты молодежного Евро-2025
2025.06.23 09:48
Результаты жеребьевки отбора на молодежный Евро, который совместно примут Албания и Сербия
2025.02.06 14:33
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