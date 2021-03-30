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Расписание матчей
Молодежный чемпионат Европы
Нидерланды (мол) - Венгрия (мол.)
Нидерланды (мол) - Венгрия (мол.): обзор матча 30 марта 2021
Нидерланды (мол)
30.03.2021, вторник, 19:00
Молодежный чемпионат Европы, группа A, 3 тур
6 : 1
Завершен
Венгрия (мол.)
42'
Д. де Вит
47'
М. Боадю (П)
58'
К. Гакпо
70'
К. Гакпо
87'
С. Ботман
89'
Б. Бробби
65'
Б. Болла (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нидерланды (мол) - Венгрия (мол.)
ГОЛ! 6:1!
Б. Бробби
Пас отдал
Д. де Вит
89'
ГОЛ! 5:1!
С. Ботман
Пас отдал
А. Харруи
87'
Замена
Ю. Эккеленкамп
️️️️
Ф. Кадиоглу
82'
Замена
Я. Дилросун
️️️️
К. Гакпо
82'
ГОЛ! 4:1!
К. Гакпо
Пас отдал
Д. Зеефуик
70'
Желтая карточка
С. Ботман
65'
65'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Б. Болла
ГОЛ! 3:0!
К. Гакпо
Пас отдал
М. Боадю
58'
53'
Замена
️️️️
A. Skribek
52'
Замена
L. Deutsch
️️️️
A. Huszti
48'
Желтая карточка
A. Huszti
ГОЛ с пенальти! 2:0!
М. Боадю
47'
Замена
Д. Зеефуик
️️️️
Д. Тезе
46'
Замена
Б. Бробби
️️️️
Д. Клюйверт
46'
Замена
Т. Маласья
️️️️
М. Баккер
46'
ГОЛ! 1:0!
Д. де Вит
Пас отдал
К. Гакпо
42'
Желтая карточка
М. Боадю
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нидерланды (мол)
1
Кьел Шерпен
ВР
0
Митчел Баккер
ЛЗ
0
Джордан Тезе
ЦЗ
14
Перр Схюрс
ЦЗ
4
Свен Ботман
ЦЗ
11
Коди Гакпо
ЛВ
7
Джастин Клюйверт
ЛВ
0
Абду Харруи
ЦП
20
Ферди Кадиоглу
ЦП
0
Дани де Вит
ЦП
0
Майрон Боадю
ЦФ
Главный тренер
Михаэл Рейзигер
Венгрия (мол.)
2
Аттила Мокши
ЦЗ
14
Бендегуз Болла
ЦЗ
13
Михалы Ката
ЦП
0
Balázs Bese
ЦФ
9
Донат Барань
ЦФ
0
Csaba Bukta
ЦФ
0
Szabolcs Mezei
ЦФ
0
Alen Skribek
ЦФ
0
Kristóf Hinora
ЦФ
0
András Huszti
ЦФ
0
Benedek Varju
ЦФ
Нидерланды (мол)
13
Джастин Бейлов
ВР
12
Мартен Пас
ВР
16
Тайрел Маласья
ЛЗ
0
Данило Дехи
ЦЗ
0
Дейовайсио Зеефуик
ПЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
0
Явайро Дилросун
ЛВ
0
Юрген Эккеленкамп
ЦП
22
Людовит Рейс
ЦП
19
Брайан Бробби
ЦФ
Венгрия (мол.)
3
Ботонд Балог
ЦЗ
0
AndrÃ¡s MÃ¡tyÃ¡s Csonka
ЦП
0
Péter Kovács
ЦФ
0
Martin Auerbach
ЦФ
0
László Deutsch
ЦФ
0
Olivér Tamás
ЦФ
0
Martin Palincsár
ЦФ
25
Norbert Szendrei
ЦФ
0
Márk Kovácsréti
ЦФ
0
Bence Bíró
ЦФ
4-3-2-1
1
Шерпен
0
Баккер
14
Схюрс
4
Ботман
0
Тезе
0
Харруи
20
Кадиоглу
0
де Вит
7
Клюйверт
11
Гакпо
0
Боадю
2-1-5
2
Мокши
14
Болла
13
Ката
0
0
0
0
0
20
Кадиоглу
0
Эккеленкамп
0
Эккеленкамп
20
Кадиоглу
0
Баккер
16
Маласья
16
Маласья
0
Баккер
0
Тезе
0
Зеефуик
0
Зеефуик
0
Тезе
11
Гакпо
0
Дилросун
0
Дилросун
11
Гакпо
7
Клюйверт
19
Бробби
19
Бробби
7
Клюйверт
0
0
0
0
Остались в запасе
Нидерланды (мол)
Венгрия (мол.)
22
Людовит Рейс
ЦП
13
Джастин Бейлов
ВР
12
Мартен Пас
ВР
0
Данило Дехи
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
Главный тренер
Михаэл Рейзигер
0
Péter Kovács
ЦФ
0
Martin Auerbach
ЦФ
0
Olivér Tamás
ЦФ
0
Martin Palincsár
ЦФ
25
Norbert Szendrei
ЦФ
0
Márk Kovácsréti
ЦФ
0
Bence Bíró
ЦФ
3
Ботонд Балог
ЦЗ
0
AndrÃ¡s MÃ¡tyÃ¡s Csonka
ЦП
Остались в запасе
22
Людовит Рейс
ЦП
13
Джастин Бейлов
ВР
12
Мартен Пас
ВР
0
Данило Дехи
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
Остались в запасе
0
Péter Kovács
ЦФ
0
Martin Auerbach
ЦФ
0
Olivér Tamás
ЦФ
0
Martin Palincsár
ЦФ
25
Norbert Szendrei
ЦФ
0
Márk Kovácsréti
ЦФ
0
Bence Bíró
ЦФ
3
Ботонд Балог
ЦЗ
0
AndrÃ¡s MÃ¡tyÃ¡s Csonka
ЦП
Главный тренер
Михаэл Рейзигер
Статистика матча Нидерланды (мол) - Венгрия (мол.)
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Нидерланды (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 1/2 финала
Англия (мол)
2 : 1
25.06.2025
Нидерланды (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 1/4 финала
Португалия (мол)
0 : 1
21.06.2025
Нидерланды (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 3 тур
Нидерланды (мол)
2 : 0
18.06.2025
Украина (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 2 тур
Нидерланды (мол)
1 : 2
15.06.2025
Дания (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 1 тур
Финляндия (мол)
2 : 2
12.06.2025
Нидерланды (мол)
Венгрия (мол.)
Товарищеские матчи. Сборные
Исландия (мол.)
3 : 0
21.03.2025
Венгрия (мол.)
Молодежный чемпионат Европы, 3 тур
Нидерланды (мол)
6 : 1
30.03.2021
Венгрия (мол.)
Молодежный чемпионат Европы, 2 тур
Венгрия (мол.)
1 : 2
27.03.2021
Румыния (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 1 тур
Венгрия (мол.)
0 : 3
24.03.2021
Германия (мол)
Чемпионат мира U-20, 1/8 финала
Сербия (до 20)
2 : 1
10.06.2015
Венгрия (мол.)
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