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Расписание матчей
Молодежный ЧМ
Нигерия U20 - КНДР (до 20)
Нигерия U20 - КНДР (до 20): обзор матча 04 июня 2015
Нигерия U20
04.06.2015, четверг, 07:00
Чемпионат мира U-20, группа E, 2 тур
4 : 0
Завершен
КНДР (до 20)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Нигерия U20 - КНДР (до 20)
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Нигерия U20
Молодежный чемпионат мира, 1/8 финала
Аргентина U20
4 : 0
08.10.2025
Нигерия U20
Молодежный чемпионат мира, 3 тур
Нигерия U20
1 : 1
06.10.2025
Колумбия U20
Молодежный чемпионат мира, 2 тур
Нигерия U20
3 : 2
03.10.2025
Саудовская Аравия U20
Молодежный чемпионат мира, 1 тур
Норвегия U20
1 : 0
29.09.2025
Нигерия U20
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия U20
1 : 3
23.09.2025
Нигерия U20
КНДР (до 20)
Чемпионат мира U-20, 3 тур
Бразилия (мол.)
3 : 0
07.06.2015
КНДР (до 20)
Чемпионат мира U-20, 2 тур
Нигерия U20
4 : 0
04.06.2015
КНДР (до 20)
Чемпионат мира U-20, 1 тур
КНДР (до 20)
1 : 5
01.06.2015
Венгрия (мол.)
Информация о матче
Стадион:
Таранаки Стэдиум
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Нигерия U20
КНДР (до 20)
Корейского вратаря обвинили в нарочно пропущенном голе и отстранили на год
2016.11.05 12:37
8
26 игроков сборной Нигерии-U17 не прошли тест на возраст
2016.08.04 14:50
9
26 игроков сборной Нигерии-U17 не прошли тест на возраст
2016.08.04 14:50
9
Корейского вратаря обвинили в нарочно пропущенном голе и отстранили на год
2016.11.05 12:37
8
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