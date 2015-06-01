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Расписание матчей
Швеция. Аллсвенскан
Гетеборг - Юргорден
Гетеборг - Юргорден: обзор матча 01 июня 2015
Гетеборг
01.06.2015, понедельник, 20:05
Швеция. Аллсвенскан, 11 тур
0 : 0
Завершен
Юргорден
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Личные встречи
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Статистика матча Гетеборг - Юргорден
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Матчи команд
Гетеборг
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Хаммарбю
- : -
23.11.2026
Гетеборг
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Гетеборг
0 : 0
08.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Хэкен
1 : 0
01.11.2026
Гетеборг
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Гетеборг
1 : 1
28.10.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
ГАИС
1 : 1
25.10.2026
Гетеборг
Швеция. Аллсвенскан, 24 тур
АИК
2 : 2
17.10.2026
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Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
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- : -
22.11.2026
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Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
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08.11.2026
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Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Юргорден
2 : 1
01.11.2026
Дегерфорс
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1 : 1
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Юргорден
2 : 2
24.10.2026
Эргрюте
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Юргорден
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