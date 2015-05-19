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Расписание матчей
Швеция. Аллсвенскан
Фалькенберг - Кальмар
Фалькенберг - Кальмар: обзор матча 19 мая 2015
Фалькенберг
19.05.2015, вторник, 20:00
Швеция. Аллсвенскан, 9 тур
1 : 3
Завершен
Кальмар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Фалькенберг - Кальмар
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Фалькенберг
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Эльфсборг
4 : 2
31.10.2015
Фалькенберг
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Фалькенберг
0 : 2
24.10.2015
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Фалькенберг
6 : 0
18.10.2015
Отвидаберг
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Эребру
2 : 1
03.10.2015
Фалькенберг
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Фалькенберг
1 : 2
27.09.2015
Хэкен
Кальмар
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Эргрюте
- : -
23.11.2026
Кальмар
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Кальмар
1 : 0
08.11.2026
Сириус
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Мьеллбю
0 : 0
02.11.2026
Кальмар
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Кальмар
0 : 1
29.10.2026
ГАИС
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Кальмар
0 : 3
24.10.2026
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 24 тур
Дегерфорс
1 : 2
19.10.2026
Кальмар
Информация о матче
Стадион:
Фалькенберг
Новости команд
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Фалькенберг
Кальмар
Кирилл Погребняк перешел из «Фалькенберга» в ташкентский «Локомотив»
2020.01.02 17:39
2
Черчесов в Турции посетил товарищеский матч «Арсенала» с «Кальмаром»
2019.02.08 18:52
АИК стал чемпионом Швеции впервые за 9 лет
2018.11.12 11:19
1
Серия А. «Интер» вырвал победу у «Милана» благодаря голу Икарди
2018.10.21 23:30
9
Семин — о матче с «Кальмаром»: «Мы почувствовали борьбу. Хорошо, что не было драки»
2018.02.05 18:47
Кирилл Погребняк перешел из «Фалькенберга» в ташкентский «Локомотив»
2020.01.02 17:39
2
Черчесов в Турции посетил товарищеский матч «Арсенала» с «Кальмаром»
2019.02.08 18:52
АИК стал чемпионом Швеции впервые за 9 лет
2018.11.12 11:19
1
Серия А. «Интер» вырвал победу у «Милана» благодаря голу Икарди
2018.10.21 23:30
9
Семин — о матче с «Кальмаром»: «Мы почувствовали борьбу. Хорошо, что не было драки»
2018.02.05 18:47
Товарищеский матч. «Локомотив» сыграл вничью с «Кальмаром»
2018.02.05 17:56
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